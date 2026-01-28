Yeni Şafak
Vatandaşlar aracın uzun süre park halinde olmasından şüphelendi: Sürücü koltuğunda ölü bulundu

23:1528/01/2026, Çarşamba
IHA
55 yaşındaki Kenan Yıldırım, ölü halde bulundu
55 yaşındaki Kenan Yıldırım, ölü halde bulundu

Antalya'da vatandaşlar panelvan aracın uzun süre aynı noktada park halinde olmasından şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 55 yaşındaki Kenan Yıldırım’ı aracın sürücü koltuğunda ölü halde buldu.

Antalya’da park halindeki panelvan aracın sürücü koltuğunda bir kişi ölü olarak bulundu.


Olay, saat 20.00 sıralarında Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi üzerinde, havaalanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarından itibaren 07 AVG 767 plakalı panelvan aracın aynı noktada park halinde olmasından şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 55 yaşındaki Kenan Yıldırım’ı aracın sürücü koltuğunda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde çalışma yaptı.


Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





