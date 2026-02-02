Yeni Şafak
Tatilin son günü çocuklarını alırken eski eşini darbeden şahıs gözaltına alındı

Yaşananlar vatandaş kamerasıyla görüntülendi
Adana'da 7 yıl evli kaldıktan sonra boşanan çiftin çocuklarının velayeti baba Y.E.D.'ye verildi. Yarıyıl tatilinde çocuklarını alan anne T.D.'den baba Y.E.D. çocuklarını almak istedi. Çıkan tartışmada Y.E.D.'nin eski eşini darbettiği anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Emniyet ekipleri, yaptığı çalışmayla Y.E.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Adana’da bir kadın sokak ortasında boşandığı eşi tarafından darbedildi. O anlar cep telefonuyla saniye saniye görüntülenirken, şahıs polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, dün merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, T.D. (36), 7 yıl evli kaldığı Y.E.D. (36) ile boşandı. Mahkeme çiftin 9 ve 14 yaşındaki çocuklarının velayetini ise baba Y.E.D.’ye verdi. Yarıyıl tatilinde anne T.D., Y.E.D.’den çocuklarını aldı. Tatilin son bulmasıyla Y.E.D., eski eşinin yaşadığı eve gelip çocuklarını almak istedi. Bu sırada T.D. ve Y.E.D. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y.E.D., eski karısı T.D.’yi darbetti. Yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine Y.E.D.’yi yakaladı. Gözaltına alından şüpheli emniyete götürüldü.



