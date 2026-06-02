Tedbirler kazaları azalttı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Çiftçi, tüm acı kayıplara rağmen alınan tedbirler sayesinde 2026'nın, 9 günlük uygulanan Kurban bayramları içerisinde en düşük can kaybının olduğu yıl olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, alınan tüm tedbirlere rağmen bayram tatilinde trafik kazalarının ve can kayıplarının yaşandığını belirtti. Bayram tatili boyunca trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Çiftçi, şöyle devam etti: “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır. Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur.”