Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Tedbirler kazaları azalttı

Tedbirler kazaları azalttı

04:002/06/2026, Salı
G: 2/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çiftçi, alınan tedbirler ve vatandaşların trafik kurallarına uyması sayesinde bu rakamın son 10 yılın en düşük can kaybı olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Çiftçi, tüm acı kayıplara rağmen alınan tedbirler sayesinde 2026'nın, 9 günlük uygulanan Kurban bayramları içerisinde en düşük can kaybının olduğu yıl olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

ÖNLEMLER İŞE YARADI

Bakan Çiftçi, alınan tüm tedbirlere rağmen bayram tatilinde trafik kazalarının ve can kayıplarının yaşandığını belirtti. Bayram tatili boyunca trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Çiftçi, şöyle devam etti: “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır. Bununla birlikte aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olmuştur.”



#Mustafa Çiftçi
#Toplum
#Kaza
#Tedbir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile Bakanlığı 680 personel alımı sonuçlarını duyurdu