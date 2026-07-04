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Tez ticaretine milyonluk ceza

Tez ticaretine milyonluk ceza

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:004/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Üniversitelerde bilim etiğine aykırı uygulamaların önüne geçmek amacıyla önemli yaptırımlar getiriyor. AK Parti'nin hazırladığı önümüzdeki günlerde TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda görüşülecek olan teklife göre, kişisel emeği yerine başkasına ücretli veya ücretsiz tez, makale, kitap ya da proje hazırlatarak ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora diploması ile akademik ünvan alanların bu ünvanları geri alınacak. Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları ise meslekten çıkarılacak. Başkaları adına tez, makale, kitap veya proje hazırlayan ya da buna aracılık edenlere 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Günlük adli para cezasının 100 ila 500 TL arasında belirlenmesi nedeniyle cezanın tutarı 500 bin TL ile 5 milyon TL arasında değişebilecek. Bu işi meslek haline getirenler için ceza daha da ağır olacak. Buna göre, ticari olarak tez veya akademik çalışma hazırlayanlara 10 bin günden 20 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Bu da 1 milyon TL ile 10 milyon TL arasında para cezası anlamına geliyor. Hazır tez veya akademik çalışmayı kullanarak diploma ya da akademik ünvan elde eden kişiler de 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak. Teklife göre, yurt dışında bulunan bir eğitim kurumu adına Türkiye'de mevzuata aykırı şekilde ön lisans, lisans veya lisansüstü program açan ya da yürütenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilecek. Yasa dışı eğitim kurumları veya programlarının reklamını yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanacak.


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