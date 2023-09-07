TÜİK verileri açıkladı: Türkiye’nin en çok para kazandıran mesleğine ilgi yoğun

Fakülte ile ilgili bilgiler veren SBTÜ Rektör Yardımcısı ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Deniz Başdemir, “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 21 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan 2022 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerinde, lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında yüzde 71.7 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümler ise pilotaj, uçak mühendisliği, matematik mühendisliği, havacılık elektrik elektroniği ve uçak bakım onarım bölümleri. Buradan da görünüyor ki uçak mühendisliği bölümümüz en yüksek kazancın olduğu 5 bölüm içerisindedir. Bu yıl Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında tavan puan sıralamasına göre 5’inci sırada yer aldı. Bu da bize gösteriyor ki geleceğin havacılık ve savunma sanayisinin başarılı mühendisleri, liderleri Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde yetişecek” dedi.