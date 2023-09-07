TÜİK verileri açıkladı: Türkiye’nin en çok para kazandıran mesleğine ilgi yoğun

Türkiye'nin en yüksek gelir sağlayan ilk 5 meslek grubu: Pilotaj, Uçak Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Havacılık Elektrik Elektroniği ve Uçak Bakım Onarım bölümleri.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin en çok para kazandıran meslek grupları arasında yer alan uçak mühendisliğine olan ilgi her geçen gün artıyor. TÜİK’in açıkladığı ilk 5 sırada pilotaj, uçak mühendisliği, matematik mühendisliği, havacılık elektrik elektroniği ve uçak bakım onarım bölümleri yer alıyor. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde (SBTÜ) bulunan Uçak Mühendisliği Bölümü de yoğun ilgi görüyor. Türkiye’de YKS ile en yüksek puanla öğrenci alan uçak mühendisliği bölümleri arasında 5’inci sırada yer alan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, kampüs içerisinde bulunan 5 ayrı laboratuvarı ile öğrencilere nitelikli eğitim sağlıyor.
“Geleceğin mühendisleri SBTÜ’de yetişecek”
“SBTÜ olarak altyapıda iddialıyız”
Üniversitede bulunan fakülteler ile ilgili bilgiler veren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise, “Fakültemizin içerisinde uçak mühendisliği ve uzay mühendisliği olmak üzere iki bölüm var. Uçak mühendisliğinin laboratuvarının kurulması için çalışmalar yaptık. Aerodinamik Laboratuvarı, Kontrol Laboratuvarı, İtki Laboratuvarı, Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı gibi eğitim alanları kurduk. Bu alanlar eğitim maksatlı kullanılan son model cihazlarla donatıldı. Örneğin rüzgâr tünelimiz var; burada aerodinamik testler yapıyor öğrencilerimiz. Jet motorumuz var; itki alanındaki derslerle alakalı pratik uygulamaları burada görebiliyorlar. Kontrol laboratuvarı var; uçuş dinamiği ve kontrolü anlamında çok ciddi bir alt yapı burada gerçekleştirilmiş oldu. Alt yapı olarak Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak oldukça iddialıyız. Bizim temel amacımız az öğrenciyle nitelikli eğitim vermek. Bu eğitimi verirken uygulamalı eğitime çok önem verdiğimizi tanıtımlarda anlatmıştık. Kurduğumuz laboratuvarlar ciddi alt yapıya sahip. Çok az üniversitede var olduğunu düşünüyoruz. Burada öğrencilere uygulamalı eğitim anlamında çok büyük fırsatlar sunuyoruz” ifadelerini kullandı.