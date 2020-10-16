Üniversiteler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama...

Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili gelişmeler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 2020 2021 eğitim öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarih için YÖK 1 Ekim tarihini işaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, üniversitelerde yüz yüze eğitimin kısa sürede başlanmasının hedeflendiğini duyurdu. Bazı üniversitelerde online eğitim devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama geldi. Bakan Koca, "Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak" dedi. İşte, detaylar.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. "Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi" diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor" diye konuştu..

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, bir gazetecinin üniversiteler ne zaman açılacak sorusuyla ilgili şunları söyledi;

Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.

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YÖK 1 EKİM'İ İŞARET ETMİŞTİ

YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu.

Yıldık Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir' denildi.