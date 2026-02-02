Yeni Şafak
Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili bugün çaldı: İkinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı

Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili bugün çaldı: İkinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı

09:412/02/2026, Pazartesi
AA
İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından çalan ilk ders ziliyle birlikte okullarda hem eğitim heyecanı hem de milli birlik ruhu hâkim oldu.
İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından çalan ilk ders ziliyle birlikte okullarda hem eğitim heyecanı hem de milli birlik ruhu hâkim oldu.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine bugün başladı. Okullarda, yeni dönemin ilk haftasında bayrak sevgisi konusu işlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı.

Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.

Bugün başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

"Bayrak sevgisi" temasıyla başladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başladı.

Resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik 2-6 Şubat'ta eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Okul binaları, Türk bayraklarıyla donatılarak bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek.



