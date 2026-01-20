Yıllar süren davalara son

Teklife göre, Bölge Adliye Mahkemeleri'nin (İstinaf) bozma kararı vererek yerel mahkemelere gönderdiği dava dosyaları, bulundukları mahkemelerde öncelikli iş statüsüne alınacak. Bu dosyalar, mevcut sıra numarasına bakılmaksızın hâkimin önüne çıkacak. Böylece bozma sonrası yeniden görülen davalarda yaşanan uzun bekleme sürelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Özellikle istinaf aşamasından dönen dosyaların yeniden ele alınması yılları bulabiliyor. Düzenlemenin hem yargı yükünü azaltacağı hem de adil yargılanma süresine ilişkin eleştirileri sınırlayacağı ifade ediliyor. Türkiye'de istinaf süreçleri ortalama 6 ay ile 2 yıl arasında sonuçlanırken, temyiz aşamasında Yargıtay'ın yıllık dosya yükü yüz binleri buluyor.