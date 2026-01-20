Yıllar süren davalara son

12’nci Yargı Paketi’nde, istinaf mahkemelerinin temyiz incelemesi yaptığı dosyaların daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeler yer alıyor. Buna göre bozma kararı verilen dosyalar, yerel mahkemelerde sıra beklemeden ele alınacak. Böylece 2 yılı bulan bekleme sürelerinin yarıya indirilmesi hedefleniyor.
TBMM gündemine gelmesi beklenen 12'nci Yargı Paketi'nin çerçevesi netleşmeye başladı. 7 farklı kanunda değişiklik öngören ve 32 maddeden oluşan teklif, yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik bir dizi düzenleme içeriyor.
İSTİNAF DOSYALARINA ÖNCELİK GELİYOR
Teklife göre, Bölge Adliye Mahkemeleri'nin (İstinaf) bozma kararı vererek yerel mahkemelere gönderdiği dava dosyaları, bulundukları mahkemelerde öncelikli iş statüsüne alınacak. Bu dosyalar, mevcut sıra numarasına bakılmaksızın hâkimin önüne çıkacak. Böylece bozma sonrası yeniden görülen davalarda yaşanan uzun bekleme sürelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Özellikle istinaf aşamasından dönen dosyaların yeniden ele alınması yılları bulabiliyor. Düzenlemenin hem yargı yükünü azaltacağı hem de adil yargılanma süresine ilişkin eleştirileri sınırlayacağı ifade ediliyor. Türkiye'de istinaf süreçleri ortalama 6 ay ile 2 yıl arasında sonuçlanırken, temyiz aşamasında Yargıtay'ın yıllık dosya yükü yüz binleri buluyor.
ARABULUCULUK SİSTEMİNE DÜZENLEME
Yargı Paketi'nde dikkat çeken bir diğer başlık ise ‘arabuluculuk’ müessesine ilişkin düzenlemeler oldu. Arabulucular hakkında uygulanacak disiplin cezaları ilk kez açık şekilde kanuni zemine kavuşturulacak. Mevcut uygulamada yönetmeliklerle yürütülen disiplin süreçleri, yapılacak değişiklikle doğrudan kanun metnine işlenecek ve yasal mevzuat statüsü kazanacak. Düzenleme ile arabuluculuk sisteminin kurumsallaştırılması, denetim mekanizmasının güçlendirilmesi ve uygulamada yaşanan belirsizliklerin giderilmesi hedefleniyor. Özellikle zorunlu arabuluculuk kapsamındaki uyuşmazlıklarda sistemin güvenilirliğinin artırılması amaçlanıyor.