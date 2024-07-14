Yüzlerce işyeri ve araç yakıldı pişmanız!

7 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunun yine Suriyeli bir sığınmacı tarafından cinsel istismara uğraması üzerine Kayseri’de başlayan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Organize provokasyonda Suriyelilere ait ev ve iş yerleri ile araçlar taşlanıp yakılmıştı. Irkçı terör kapsamında gözaltı sayısı artıyor.

Şüpheli olarak ifadesi alınan M.A.P. eve giderken kalabalık bir grupla karşılaştığını söyledi. M.A.P. “Suriyeli bir şahsın, bir Türk kız çocuğunu öldürdüğü, başını kestiği, bunun için protesto amaçlı yürüyüş yapıldığı söylemi üzerine kalabalığa katıldım. Kalabalıkla hareket ettim” dedi. Söylentiye inandığını ifade eden M.A.P., gözaltına alındıktan sonra, saldırıya uğrayanın Türk olmadığı ve öldürülmediğini polislerden duyduğunu öne sürdü. M.A.P., “Kim yalan söyledi, neden söyledi bilmiyorum. Yaptıklarım için pişmanım” diye konuştu.





GÖRÜNTÜLERİ BEN PAYLAŞTIM

Önceki gün gözaltına alınan B.K. ise polise verdiği ifadede, 30 Haziran’a dair görüntüleri sosyal medyada kendisinin paylaştığını söyledi. Sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar yaptığını belirten B.K., şunları anlattı: “30 Haziran’da meydana gelen istenmeyen olay sonrasında TikTok isimli sosyal medya mecrasındaki tespitlerinizde olduğu gibi paylaştım. Bu videolar başka sayfalarda da paylaşıldı. Ben herhangi bir suç işleme maksadı gütmeden, suç olduğunu bilmeden paylaştım. Paylaşımlarımı ifade vermeye gelirken sildim. Pişmanım.”



