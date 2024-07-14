|
Gündem

Yüzlerce işyeri ve araç yakıldı pişmanız!

Kayseri’de Suriyelilere ait yüzlerce işyeri, ev ve aracın yakıldığı vandallığın içinde yer alan M.A.P. ifadesinde “Suriyeli bir şahsın, bir Türk kız çocuğunu öldürdüğü, başını kestiği söylemi üzerine kalabalığa katıldım. Kim yalan söyledi bilmiyorum. Yaptıklarım için pişmanım” dedi. Vandallığa bahane gösterilen taciz videosunu yayınlayan B.K. da videoyu sildiğini ve pişman olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
04:00 - 14/07/2024 الأحد
Güncelleme: 04:45 - 14/07/2024 الأحد
Yeni Şafak
Kentte çıkan olaylarda Suriyelilere ait iş yerleri yakıldı.
Kentte çıkan olaylarda Suriyelilere ait iş yerleri yakıldı.

7 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunun yine Suriyeli bir sığınmacı tarafından cinsel istismara uğraması üzerine Kayseri’de başlayan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Organize provokasyonda Suriyelilere ait ev ve iş yerleri ile araçlar taşlanıp yakılmıştı. Irkçı terör kapsamında gözaltı sayısı artıyor.

Şüpheli olarak ifadesi alınan M.A.P. eve giderken kalabalık bir grupla karşılaştığını söyledi. M.A.P. “Suriyeli bir şahsın, bir Türk kız çocuğunu öldürdüğü, başını kestiği, bunun için protesto amaçlı yürüyüş yapıldığı söylemi üzerine kalabalığa katıldım. Kalabalıkla hareket ettim” dedi. Söylentiye inandığını ifade eden M.A.P., gözaltına alındıktan sonra, saldırıya uğrayanın Türk olmadığı ve öldürülmediğini polislerden duyduğunu öne sürdü. M.A.P., “Kim yalan söyledi, neden söyledi bilmiyorum. Yaptıklarım için pişmanım” diye konuştu.


GÖRÜNTÜLERİ BEN PAYLAŞTIM

Önceki gün gözaltına alınan B.K. ise polise verdiği ifadede, 30 Haziran’a dair görüntüleri sosyal medyada kendisinin paylaştığını söyledi. Sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar yaptığını belirten B.K., şunları anlattı: “30 Haziran’da meydana gelen istenmeyen olay sonrasında TikTok isimli sosyal medya mecrasındaki tespitlerinizde olduğu gibi paylaştım. Bu videolar başka sayfalarda da paylaşıldı. Ben herhangi bir suç işleme maksadı gütmeden, suç olduğunu bilmeden paylaştım. Paylaşımlarımı ifade vermeye gelirken sildim. Pişmanım.”


#Kayseri
#Suriye
#ırkçılık
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
PTT personel alımı ne zaman, bu yıl personel alımı yapılacak mı? 2024 PTT personel alımı başvurusu açıldı mı?