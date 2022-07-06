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KÜLTÜR SANAT

Bu festivalde mango var

Pakistan’ın Bağımsızlığının 75. yılı Elmas yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliği’nde Mango Festivali düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu festivalde mango var
Mango Festivali

Pakistan’ın Bağımsızlığının 75. yılı Elmas yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliği’nde Mango Festivali düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde, en popüler mango çeşidi olan taze kesilmiş Chaunsa ile dondurma, milkshake, lassi gibi çok çeşitli mango lezzetleri, salatalar, turşular ve Pakistan’dan taze gelen mangolardan yapılan tatlılar ikram edildi. Misafirleri karşılayan Pakistan Türkiye Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Meyvelerin Kralı olarak bilinen Mango’nun sadece bir meyve değil, Pakistan’da antik çağlardan beri yetiştirildiği için Pakistan tarihinin ve zengin kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

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