Hem ağabeyini hem de kuzenini kaybeden Alişan'dan duygulandıran paylaşım

Şarkıcı Alişan, son bir ayda yakınlarının ölümüyle sarsıldı. Önce koronavirüs yüzünden kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan daha acısı dinmeden kuzeni Ozan Ebcin'i toprağa verdi.
Alişan’ın kuzeni Ozan Ebcin banyoda düşerek kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Kardeşinin ölümünden sonra her gün mezarı başında Selçuk için dua eden Alişan kendisini eve kapatmıştı.
Yaşadığı ölümlerden sonra acısını yüreğine gömen Alişan, ailesi için hayatına kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Ünlü şarkıcının önümüzdeki günlerde yeniden sahnelere döneceği öğrenildi.
HAYAT
Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti
Uzun bir aradan sonra sosyal medyaya da geri dönen Alişan yeni fotoğraf paylaştı. Alişan vefat eden ağabeyinin çocuklarını ve kendi kızının fotoğrafını paylaşarak "Aşklarım" yorumunda bulundu.
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HAYAT
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı
HAYAT
Alişan’ın kardeş acısı
HAYAT
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FOTOĞRAF 13
Korona virüs sebebiyle yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Selçuk Tektaş dün gece saatlerinde hayatını kaybetmişti.
Tektaş için bugün Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çağla Şıkel, Melek Baykal, Bülent Serttaş gibi bir çok ünlü isim ve sevenleri katıldı.
Tabutun üzerine Fenerbahçe bayrağı attılar. Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
Annesi Suzan Tektaş ve Alişan’ın ise ayakta zor durduğu görüldü. Kızları ve eşinin Tektaş’a vedaları ise yürekleri dağladı. Cenaze kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Feriköy mezarlığına götürüldü.
Kardeşini kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlanan Alişan, cenaze töreninde kardeşinin tabutuna uzun süre bakarak gözyaşlarına boğuldu.
Kardeşini kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlanan Alişan, cenaze töreninde kardeşinin tabutuna uzun süre bakarak gözyaşlarına boğuldu.
Kardeşini kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlanan Alişan, cenaze töreninde kardeşinin tabutuna uzun süre bakarak gözyaşlarına boğuldu.
Kardeşini kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlanan Alişan, cenaze töreninde kardeşinin tabutuna uzun süre bakarak gözyaşlarına boğuldu.
Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşini kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlanan Alişan, cenaze töreninde kardeşinin tabutuna uzun süre bakarak gözyaşlarına boğuldu.