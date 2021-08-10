Hayat Hem ağabeyini hem de kuzenini kaybeden Alişandan duygulandıran paylaşım
AKTÜEL

Hem ağabeyini hem de kuzenini kaybeden Alişan'dan duygulandıran paylaşım

Ağabeyi Selçuk Tektaş’ı koronavirüsten kaybeden Alişan daha kardeş acısını atlatamadan kuzenini kaybetmişti. Eve kapanan ve her gün kardeşinin mezarını ziyaret eden Alişan, vefat eden ağabeyinin kızlarını ve kendi kızı Eliz'in fotoğrafını "Aşklarım" notunu düşerek paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hem ağabeyini hem de kuzenini kaybeden Alişandan duygulandıran paylaşım
Alişan ve vefat eden ağabeyi Selçuk Tektaş

Şarkıcı Alişan, son bir ayda yakınlarının ölümüyle sarsıldı. Önce koronavirüs yüzünden kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan daha acısı dinmeden kuzeni Ozan Ebcin'i toprağa verdi.

  • Alişan’ın kuzeni Ozan Ebcin banyoda düşerek kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kardeşinin ölümünden sonra her gün mezarı başında Selçuk için dua eden Alişan kendisini eve kapatmıştı.

Yaşadığı ölümlerden sonra acısını yüreğine gömen Alişan, ailesi için hayatına kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Ünlü şarkıcının önümüzdeki günlerde yeniden sahnelere döneceği öğrenildi.

Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti
HAYAT
Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

Uzun bir aradan sonra sosyal medyaya da geri dönen Alişan yeni fotoğraf paylaştı. Alişan vefat eden ağabeyinin çocuklarını ve kendi kızının fotoğrafını paylaşarak "Aşklarım" yorumunda bulundu.

Ünlü sanatçı Alişan'ın acı günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüşerek taziyelerini iletti
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Ünlü sanatçı Alişan'ın acı günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüşerek taziyelerini iletti

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı
HAYAT
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı

Alişan’ın kardeş acısı
HAYAT
Alişan’ın kardeş acısı

Kardeşini kaybeden Alişan mezarlıktan ayrılmıyor: Son halini görenler kahroldu
HAYAT
Kardeşini kaybeden Alişan mezarlıktan ayrılmıyor: Son halini görenler kahroldu

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
FOTOĞRAF 13
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Korona virüs sebebiyle yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Selçuk Tektaş dün gece saatlerinde hayatını kaybetmişti.
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Tektaş için bugün Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çağla Şıkel, Melek Baykal, Bülent Serttaş gibi bir çok ünlü isim ve sevenleri katıldı.
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Tabutun üzerine Fenerbahçe bayrağı attılar. Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
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Annesi Suzan Tektaş ve Alişan’ın ise ayakta zor durduğu görüldü. Kızları ve eşinin Tektaş’a vedaları ise yürekleri dağladı. Cenaze kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Feriköy mezarlığına götürüldü.
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Kardeşini kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlanan Alişan, cenaze töreninde kardeşinin tabutuna uzun süre bakarak gözyaşlarına boğuldu.
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Kardeşini kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlanan Alişan, cenaze töreninde kardeşinin tabutuna uzun süre bakarak gözyaşlarına boğuldu.
Title
Kardeşini kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlanan Alişan, cenaze töreninde kardeşinin tabutuna uzun süre bakarak gözyaşlarına boğuldu.
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Kardeşini kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlanan Alişan, cenaze töreninde kardeşinin tabutuna uzun süre bakarak gözyaşlarına boğuldu.
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Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşini kaybetmenin acısıyla ayakta durmakta zorlanan Alişan, cenaze töreninde kardeşinin tabutuna uzun süre bakarak gözyaşlarına boğuldu.


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