Daha yayınlanmadan tepkilerin odağı oldu: RTÜK ve Aile Bakanlığı "Kimsesizler" adlı diziyi incelemeye aldı

Bir yetiştirme yurdunda geçen Kimsesizler dizisi ile ilgili hem RTÜK'e hem de Aile Bakanlığı'na sayısız şikayet yapılıyor.

FOX TV'de yayınlanacak olan Kimsesizler dizisi, yayınlanan fragmanı ile gündemde yer alıyor. RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.

Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş gibi isimlerin rol aldığı Kimsesizler dizisi hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklama yaptı.

HAYAT Çocuk istismarı içeren o dizi için RTÜK harekete geçti: Türkiye kataloğundan kaldırıldı

Yayınlanmadan inceleme başlatıldı

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "FOX TV'nin 'Kimsesizler' dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır."

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bir televizyon kanalında kimsesiz çocukları konu alan dizi ile ilgili açıklama yapılması gerektiğini belirtti.

HAYAT Dünya Netflix gerçeğini ilk kez gördü: Türkiye’de tedbirini alan RTÜK, “İyi ki varsın” dedirtti

Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse, kimsesiz değildir

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Öncelikle bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse, kimsesiz değildir." ifadesi kullanıldı. Devletin ihtiyaç duyan tüm vatandaşlara imkanlarını ve sosyal hizmet modellerini seferber ettiği vurgulandı.

İfadeler sert ve hoyrat

Açıklamada, dizinin tanıtımlarında çocuk koruma sistemi hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olunmadığının görüldüğüne dikkati çekilerek, fragmanda çocuklara yönelik söylenen sert ve hoyrat ifadelerin kamuoyu vicdanını yaraladığına işaret edildi.

GÜNDEM Çocukları masal yoluyla istismar ediyor

REKLAM

Çocuk alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının da dizinin içeriğine dair şikayetlerini çeşitli mecralar aracılığı ile Bakanlığa ulaştırdığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dizinin konusu, konunun işleniş biçimi ve fragmanındaki görüntüler değerlendirildiğinde, devlet koruması altındaki çocuklarımızın psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği, çocuklarımıza büyük bir özveri ile bakım hizmeti sunan personellerimizi töhmet altında bırakacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu dizinin senaryosunun ilgili mevzuat doğrultusunda, çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek yayın akışına girmeden önce RTÜK tarafından incelenmesi yerinde olacaktır.

Bu amaçla, ilk tanıtımın yayınlanmasının hemen akabinde, 21 Eylül 2020'de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından RTÜK’e resmi yazı yazılmıştır. Yarınımız olan çocuklarımızı koruyabilmek için onları örselemeyecek bir yayın dilini hep beraber oluşturabileceğimize inanıyoruz."

HAYAT 'Anne' dizisinde skandal sahne