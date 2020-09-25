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Hayat Daha yayınlanmadan tepkilerin odağı oldu RTÜK ve Aile Bakanlığı "Kimsesizler" adlı diziyi incelemeye aldı
TELEVİZYON

"Kimsesizler" adlı dizi daha yayınlanmadan eleştiri yağmuruna tututuldu

Daha yayınlanmadan tepkilerin odağı oldu: RTÜK ve Aile Bakanlığı "Kimsesizler" adlı diziyi incelemeye aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'de yayınlanacak olan "Kimsesizler" adlı diziyle alakalı inceleme başlatıldığını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir televizyon kanalında kimsesiz çocukları konu alan dizi filme ilişkin, "Yarınımız olan çocuklarımızı koruyabilmek için onları örselemeyecek bir yayın dilini hep beraber oluşturabileceğimize inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Bir yetiştirme yurdunda geçen Kimsesizler dizisi ile ilgili hem RTÜK'e hem de Aile Bakanlığı'na sayısız şikayet yapılıyor.
Bir yetiştirme yurdunda geçen Kimsesizler dizisi ile ilgili hem RTÜK'e hem de Aile Bakanlığı'na sayısız şikayet yapılıyor.

FOX TV'de yayınlanacak olan Kimsesizler dizisi, yayınlanan fragmanı ile gündemde yer alıyor. RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.

Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş gibi isimlerin rol aldığı Kimsesizler dizisi hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklama yaptı.

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Yayınlanmadan inceleme başlatıldı

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "FOX TV'nin 'Kimsesizler' dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır."

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bir televizyon kanalında kimsesiz çocukları konu alan dizi ile ilgili açıklama yapılması gerektiğini belirtti.

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Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse, kimsesiz değildir

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Öncelikle bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse, kimsesiz değildir." ifadesi kullanıldı. Devletin ihtiyaç duyan tüm vatandaşlara imkanlarını ve sosyal hizmet modellerini seferber ettiği vurgulandı.

İfadeler sert ve hoyrat

Açıklamada, dizinin tanıtımlarında çocuk koruma sistemi hakkında yeterli ölçüde bilgi sahibi olunmadığının görüldüğüne dikkati çekilerek, fragmanda çocuklara yönelik söylenen sert ve hoyrat ifadelerin kamuoyu vicdanını yaraladığına işaret edildi.

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Çocuk alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının da dizinin içeriğine dair şikayetlerini çeşitli mecralar aracılığı ile Bakanlığa ulaştırdığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Dizinin konusu, konunun işleniş biçimi ve fragmanındaki görüntüler değerlendirildiğinde, devlet koruması altındaki çocuklarımızın psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği, çocuklarımıza büyük bir özveri ile bakım hizmeti sunan personellerimizi töhmet altında bırakacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu dizinin senaryosunun ilgili mevzuat doğrultusunda, çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek yayın akışına girmeden önce RTÜK tarafından incelenmesi yerinde olacaktır.

Bu amaçla, ilk tanıtımın yayınlanmasının hemen akabinde, 21 Eylül 2020'de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından RTÜK’e resmi yazı yazılmıştır. Yarınımız olan çocuklarımızı koruyabilmek için onları örselemeyecek bir yayın dilini hep beraber oluşturabileceğimize inanıyoruz."

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