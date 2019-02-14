Hayat Raci Şaşmaza Oktay Kaynarcadan destek
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ATV ile yollarını ayıran Raci Şaşmaz'a Oktay Kaynarca'dan destek

Raci Şaşmaz'a Oktay Kaynarca'dan destek

ATV'nin, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz ile yollarını ayırmasının ardından oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından Raci Şaşmaz'a destek verdi. Kaynarca, "Yol dediğin nedir ki yanında yoldaşın varsa Hızır yoldaşın olsun Raci Şaşmaz" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Oktay Kaynarca
Oktay Kaynarca

ATV'nin, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz ile yollarını ayırmasının ardından oyuncu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından Raci Şaşmaz'a destek verdi.

Kanal yönetimi dizinin yapımcılığını Raci Şaşmaz'dan alıp İç Yapımlar'a devretti. Bu gelişme dün ekrana gelen yeni bölümde Raci Şaşmaz'ın adının jenerikte yer almamasının ardından ortaya çıktı.

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca 5 gün önce sosyal medya sayfasından düşünceli bir pozunu paylaşıp altına "Zor yola kolay insanlarla çıkarsan yolu da satarlar, yolcuyu da. Yolumuz açık olsun" yazmıştı. Ünlü aktörün yaşanan bu son gelişme nedeniyle o göndermeyi yaptığı öne sürüldü.

Arkadaşlıklarında sıkıntı yok

Konuyla ilgili Oktay Kaynarca'dan ise jet bir açıklama geldi. Ünlü oyuncu Raci Şaşmaz'la dostluğunun ve yol arkadaşlığının sürdüğünü belirterek Medyatava'ya şu yorumu yaptı:

  • "Açıklamam gerekir ki, bu fotoğrafımın altına koyduğum o yazı tamamen çok beğendiğim bir söz içindir. Herkes net olarak bilmelidir ki, Raci Şaşmaz'la dostluğumuz ve yol arkadaşlığımızda bir sıkıntı yoktur ve hayatımızın diğer dönemlerinde de hep devam edecektir. İsterseniz o sözü şöyle bağlayalım; 'Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun... Mevlana Celalettin."

Oktay Kaynarca ayrıca Raci Şaşmaz ile eski bir pozunu sosyal medyadan paylaşıp altına "O daha konuşmadı. O yüzden çok konuşan var. Yol dediğin nedir ki yanında yoldaşın varsa Hızır yoldaşın olsun Raci Şaşmaz" yazdı.

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