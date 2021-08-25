Hayat Sadece bireyi değil toplumu da koruyor Aşı ile önlenebilir hastalıklardan her yıl 1 milyon kişi ölüyor
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Sadece bireyi değil toplumu da koruyor: 'Aşı ile önlenebilir hastalıklardan her yıl 1 milyon kişi ölüyor'

Aşıların sadece uygulandıkları bireyleri değil toplumu da koruduğunu söyleyen Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, “Dünya çapında halen her yıl bir milyondan fazla insan, aşı ile önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor. Bu hastalıkların birçoğu aşılama programımız sayesinde Türkiye’de hiç görülmüyor ya da nadir görülüyor” dedi.

Haber Merkezi DHA
Sadece bireyi değil toplumu da koruyor: Aşı ile önlenebilir hastalıklardan her yıl 1 milyon kişi ölüyor
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Dünya çapında halen her yıl bir milyondan fazla insanın aşı ile önlenebilir hastalıklar yüzünden öldüğüne değinen Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye’de bu tür hastalıkların aşılama programları sayesinde nerdeyse hiç görülmediğini aktaran Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, “Aşılar, birçok bebek, çocuk ve erişkinleri öldüren veya zarar veren bulaşıcı hastalıkları önleyebilir. Yaygın aşılama ile çiçek hastalığı yok edilmiştir, çocuk felci hastalığında ise yüzde 99’luk bir azalma sağlanmıştır. Çocuğunuz aşısız ise kızamık, çocuk felci, menenjit, tetanos, sarılık gibi pek çok aşı ile önlenebilir hastalık ve bunların yol açabileceği sakatlık ve ölüm riski altındadır” diye konuştu.

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“ANNELERİN BİLİNÇLİ OLMASI GEREK”
Özellikle annelerin bilinçli olması gerektiğine ve çocuklarının aşılarını zamanında ve aksatmadan yaptırmalarının önemli olduğuna vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, “Sağlık Bakanlığımızın; Ulusal Bağışıklama Programı ile özellikle bebeklik ve çocukluk çağı aşılaması sayesinde; Hepatit B, tüberküloz(verem), difteri, boğmaca, tetanoz, HIB (Hemofilus İnfluenza Tip B), polio (çocuk felci), pnömokok, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği, Hepatit A hastalıklarına karşı çocukların bağışıklık kazanması sağlanmaktadır” açıklamasında bulundu.

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“BU HASTALIKLAR AŞILARLA ÖNLENEBİLİR”
Aşıyla önlenebilir hastalıkların çok ciddi hastalıklar olduğunu ifade eden Dr. Nurten Elkin, “Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde beyin iltihabı, zatürre, körlük, kan iltihabı, kulak enfeksiyonları, konjenital kızamıkçık sendromu ve hatta ölüm gibi ciddi sonuçlara (komplikasyonlara) yol açabilirler. Bu hastalıklar aşılarla önlenebilir. Bu hastalıklara karşı aşı yapılmaması çocukların gereksiz yere savunmasız kalmasına ve sağlıklarının riske atılmasına neden olur. Aşılama; karantina/izolasyon uygulamaları yaygın tarama/tanı testleri gibi diğer salgın önleme faaliyetlerinden çok daha etkili ve ucuzdur” dedi.

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