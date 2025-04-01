Zeus Tapınağı sütunlarına bakım onarım

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Zeus Lepsynos Tapınağı'ndaki sütunlar depreme dayanıklı hale getiriliyor. Milattan Önce ikinci yüzyılda inşa edilmiş Euromos Antik Kenti'ndeki 1860 yıllık tapınağın yıpranmış blokları ayağa kaldırılıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, Geleceğe Miras projesi kapsamında tapınaktaki çalışmaların hareketlenip hızlandığını söyledi. Doç. Dr. Kızıl, üç cepheden tapınak sütunlarını birbiriyle bağlantılı hale getirip olası bir depreme karşı daha dayanıklı hale getireceklerini belirtip, "Tapınağın yanısıra tiyatro, agora ve hamam bölümlerinde de çalışmalarımız devam edecek. Tapınaktaki çalışmalarımız 2028'e kadar sürecek. Tapınakta restorasyonun yanısıra etrafındaki alanlarda da kazı çalışması yapacağız” dedi.