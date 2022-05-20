Nafile nedir, ne demek?

Nâfile, “bir kimsenin dînen mecburi ve mükellef olmadığı halde sırf Allah rızâsını maksadıyle farz haricen kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve yaptığı her türlü şanslı meslek ve tutum” anlamına gelmektedir. Nâfile, farz ve vâcip özelliğinde olmayan ibadet anlamında fıkıh terimidir. Peki, nafile nedir? Nafile ibadetler nelerdir? İşte detaylar...

Nafile nedir, ne demektir?

Nefl kökünden türeyen nâfile kelimesi (çoğulu nevâfil) sözlükte “adalet edilen miktara ya da paya eklenen, ziyade, ilâve, fazlalık” gibi anlamlara kazanç; ayrıca nefel ile eş anlamlı olarak “ganimet ve bağış” mânasında da kullanılır. Fıkıhta nâfile ve nefl kelimeleri, geniş anlamıyla dinen farz ve vâcip niteliğinde olmaksızın mükelleften yapılması istenen malî ve bedenî ibadetleri, dar anlamıyla farz, vâcip ve sünnet ibadetler dışarıya kişinin daha artı sevap galip gelmek için içinden gelerek yaptığı malî ve bedenî ibadetleri ifade eder.

Nafile ibadetler nelerdir?

İslâm dininin dört temel ibadeti olan namaz, oruç, hac ve zekâttan her birinin nâfile şekilleri fıkıhta “salâtü’n-nâfile / salâtü’t-tatavvu‘” gibi ifadeler kullanılarak ele alınmıştır. Nâfile ibadet çeşitleri: Nâfile Namazlar. Nâfile Oruçlar. Nâfile Sadaka. Nâfile Hac.