Kimin projesi?..

Proje Aday, günlerdir sürmanşetimizde tekrarladığımız üç temel mesele hakkındaki tavrını yüzü kızarmadan, kıvırmadan, ancak bolca yalanla süsleyip dümdüz ifade ediyor…

Millî bağımsızlığımızın temel taşı olan, %80’i yerlileştirilmiş, tamamı devlet kontrolündeki millî savunma sanayimizi, nasıl zayıflatacağını ve küresel emperyalizme nasıl teslim edeceğini anlatırken hiç çekinmiyor: “Sadece özel sektöre verirseniz bu Türkiye için büyük bir risk. Yarın fabrikayı kalktı, Amerikalılara sattı. Ya da bizim tank paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi [yalan, vermedik]. Olmaz.”

Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, iplerini tutan proje yöneticilerinin arzuları doğrultusunda ortadan nasıl kaldıracağını da bir kez daha vurgulamakta sakınca görmüyor. FETÖ ve PKK teröristleri ile elebaşlarını serbest bırakacağını zaten söylüyordu.

Şimdi buna bir de hükûmetin yıllardır kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadele operasyonlarını ‘itibarsızlaştırmak’ eklendi. Proje Aday’a göre, hükûmet “milyonlarca Kürt’e terörist muamelesi yapıyor” imiş…

Yalanın kuyruklusu bununla da kalmadı… Seçim kampanyası için çektiği videoda “Gittim, milletimiz için 300 milyar dolar temiz yatırım getirdim” diyor. Oysa dün gazetemizde de yazdık: Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca yurt dışından toplam 267 milyar dolar yatırım çekmiş. Bunun 252 milyar doları da AK Parti döneminde gelmiş.

Refah anlayışını “Hazine’de bizim altınlar var ya; her aileye birer tane dağıtıyoruz” diye ifade eden Genel Başkan Yardımcısı’nı yalanlamayan, tüm emeklilere 15’er bin lira bayram ikramiyesi, depremzedelere ücretsiz ev vaat eden Proje Aday’ın hedefi belli… Teslim olmuş, bağımlı, bölünmüş, yoksul Türkiye!

İşte bu nedenle 100 Yılın Seçimini yapacağız…







