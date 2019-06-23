Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim Sandıkta tek pusula olacak
2019 YEREL SEÇİMİ

Sandıkta tek pusula olacak

Organize oy hırsızlığının ortaya çıkması üzerine yenilenmesi kararı alınan İstanbul seçimleri bugün yapılıyor. İstanbullu 10 milyon 560 bin 963 seçmen bugün sandık başına gidip Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçecek. Tek pusulanın olacağı seçimde 21 aday yarışacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

31 Mart yerel seçimlerinin en tartışılan konusu İstanbul’daki organize oy hırsızlığı oldu. Bu durumu tespit eden AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurarak İstanbul seçimlerinin iptalini istedi. Şaibenin ortaya çıkması üzerine YSK tam 36 gün sonra 6 Mayıs’ta seçimin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. İstanbullu seçmen bugün yenilenecek seçim için sandık başında. 10 milyon 560 bin 963 seçmen, kurulan 31 bin 124 sandıkta tercihini yapacak. Seçimde Cumhur İttifakı’nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı’nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi’nin adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsızlarla birlikte toplam 21 aday yarışacak.

TEK PUSULA

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri bu seçimde de kullanılacak. Seçimlerin yenilenmesi kararı alındığı için bu sürede 18 yaşını dolduran ve askerden gelen seçmen oy kullanamayacak. Sandıklar 08.00’de açılıp 17.00’de kapanacak. Oy verme saati bitse de sandık başında oylarını vermek için bekleyen seçmenler, sırayla oylarını kullanabilecek. Yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi nedeniyle seçmenin önüne tek pusula konulacak. Seçmene verilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası, beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı. Sandığa giden İstanbullu bugün 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek.

  • KİMLİĞİNİ UNUTMA
  • Seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayan vatandaşlar, YSK’nın internet sitesi ya da e-Devlet’ten nerede oy kullanacağını öğrenebilecek. Yanında kimliği olmayan seçmen oy kullanamayacak. Oy kullanma kabinine cep telefonu veya fotoğraf makinesi gibi görüntü kaydedebilen cihazlarla girilmesi yasak. Bu tür cihazlar oy verme işleminden önce sandık kuruluna emanet edilecek.


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