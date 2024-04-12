Abdullah Avcı'dan Trezeguet açıklaması: Sakatlandığı için çıktı

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





"Sakatlandığı için çıktı"

"Trezeguet değişikliği sakatlık kaynaklıydı. Formasyonda değişiklik yapmak zorunda kaldık. Bülent Hoca geldikten sonra 5'li oynuyorlardı ve 5'li başladılar. Oyun bizim istediğimiz gibi başladı. Ona göre de çalıştık zaten. İlk yarıda pozisyonlar var ama pasın hızını daha iyi yapmamız gerektiğini düşünüyordum."





"İyi değildik"

"5'li oynayan takımlara karşı yakaladığını atarsan, oyun daha farklı bir yere evriliyor. İkinci yarı baktığımızda iyi değildik bence. Sayısal olarak veriler iyi ama oyun olarak iyi değildik. On dört korner kullanmışız ama daha fazla orta yapmamız gerekiyordu. İkinci yarı itibarıyla biraz duygularımız karıştı. İstatistikler öyle göstermiyor ama iyi değildik."





"Hedeflerimiz duruyor"

"Biz yumuşak bir takımız, rakibimiz daha dirençliydi. Daha kaliteli işler yapmamız gerekiyordu. Hiç kaybetmemiz gereken bir oyunda kaybettik. Üçüncülük avantajını taşımak istiyorduk bir hafta daha. Hedeflerimiz duruyor, kafamızı kaldırıp devam edeceğiz."











