Bülent Uygun: 'Maçın hakkı beraberlikti'

“İki tarafı da tebrik ediyorum sahada ağırlık vardı. Kar zaten iki takımın da futbol oynamasını engelledi. Baktığımızda birkaç pozisyonlarımız vardı, kaçırdık. Maçın hakkı beraberlikti. Kazanabilirdik ama olmadı. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Rey Manaj’ı dün idmana çıkardık ve oyuna aldık bugün. Bugün Rey Manaj oyuna girdi ve sakatlanmadan süreci bitirdi Allah’a çok şükür."