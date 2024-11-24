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Bülent Uygun: 'Maçın hakkı beraberlikti'

Bülent Uygun: 'Maçın hakkı beraberlikti'

16:3624/11/2024, Pazar
IHA
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Sivasspor Teknik Direktör Bülent Uygun
Sivasspor Teknik Direktör Bülent Uygun

Sivasspor Teknik Direktör Bülent Uygun, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, “Baktığımızda birkaç pozisyonlarımız vardı kaçırdık. Maçın hakkı beraberlikti. Kazanabilirdik ama olmadı” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.


Uygun, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un açıklamaları şu şekilde:


“İki tarafı da tebrik ediyorum sahada ağırlık vardı. Kar zaten iki takımın da futbol oynamasını engelledi. Baktığımızda birkaç pozisyonlarımız vardı, kaçırdık. Maçın hakkı beraberlikti. Kazanabilirdik ama olmadı. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Rey Manaj’ı dün idmana çıkardık ve oyuna aldık bugün. Bugün Rey Manaj oyuna girdi ve sakatlanmadan süreci bitirdi Allah’a çok şükür."




#Sivasspor
#Bülent Uygun
#Kasımpaşa

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