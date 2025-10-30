Yeni Şafak
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

30/10/2025, Perşembe
AA
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core hareketleriyle başladı.


Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.


Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Süper Lig
