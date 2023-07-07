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Spor

Fenerbahçe Zaha'da sona doğru

Öncelik kanat transferi yapmak isteyen Sarı-lacivertli ekip, Zaha'yı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Arda Güler'in boşluğunu da Polonyalı orta saha Szymanski ile doldurmak istiyor.

10:54 . 7/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Szymanski - Zaha - Livakovic

Szymanski - Zaha - Livakovic

Zaha'da sona doğru

Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Wilfred Zaha'yı transfer etmek için yoğun çaba gösteriyor. Lazio ve Cystal Palace, Fildişili kanat oyuncusu ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. En fazla teklifi veren sarı lacivertli yönetim, Zaha'nın 5 milyon Euro imza parası ve 5 milyon Euro yıllık ücreti kabul etmesini bekliyor.


10 numara aranıyor

Rus ekibi Dinamo Moskova'nın Polonyalı 10 numarası Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe görüşmeleri sürdürüyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 10 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkaran yönetimin listesinde ayrıca Liverpool'da gözden düşen Thiago Alcantara var.


Altay giderse Livakovic

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın gitme ihtimali T nedeniyle Hırvat kaleci Dominik Livakovic için yeniden harekete geçti. Villarreal, 10 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini yüksek bulduğu için transferden vazgeçerken, sarı-lacivertliler Dinamo Zagreb'e 8 milyon Euro bonservis teklif etti.

Altay'a Manchester United'ın ilgisinin olduğu öğrenilirken, akıbetinin yakında netleşmesi bekleniyor.




#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Wilfried Zaha
#Sebastian Szymanski
1 saat önce
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