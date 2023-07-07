Fenerbahçe Zaha'da sona doğru

Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Wilfred Zaha'yı transfer etmek için yoğun çaba gösteriyor. Lazio ve Cystal Palace, Fildişili kanat oyuncusu ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. En fazla teklifi veren sarı lacivertli yönetim, Zaha'nın 5 milyon Euro imza parası ve 5 milyon Euro yıllık ücreti kabul etmesini bekliyor.