Fenerbahçe Zaha'da sona doğru

Szymanski - Zaha - Livakovic
Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Wilfred Zaha'yı transfer etmek için yoğun çaba gösteriyor. Lazio ve Cystal Palace, Fildişili kanat oyuncusu ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. En fazla teklifi veren sarı lacivertli yönetim, Zaha'nın 5 milyon Euro imza parası ve 5 milyon Euro yıllık ücreti kabul etmesini bekliyor.
Rus ekibi Dinamo Moskova'nın Polonyalı 10 numarası Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe görüşmeleri sürdürüyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için 10 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkaran yönetimin listesinde ayrıca Liverpool'da gözden düşen Thiago Alcantara var.
Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın gitme ihtimali T nedeniyle Hırvat kaleci Dominik Livakovic için yeniden harekete geçti. Villarreal, 10 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini yüksek bulduğu için transferden vazgeçerken, sarı-lacivertliler Dinamo Zagreb'e 8 milyon Euro bonservis teklif etti.
Altay'a Manchester United'ın ilgisinin olduğu öğrenilirken, akıbetinin yakında netleşmesi bekleniyor.