Göztepe'de Samsunspor hazırlıkları başladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda, futbolcuların bir bölümü yenilenme çalışması yaparken diğer grup, pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.
Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.