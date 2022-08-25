Jorge Jesus'tan dikkat çeken hedef: Taraftarları mest etti

Fenerbahçe'nin maçı daha güzel futbol ve 4 golle tamamladığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Özellikle ikinci yarı kalitemizi gösterdik, güzel oyun sergiledik ve attığımız goller de güzeldi. Taraftarlarımıza ikinci yarı özellikle şov sunduk. Oyuncularım her geçen gün daha çok inanıyorlar. Uygulamak istediğimiz fikirleri hem defansif, hem ofansif anlamda daha iyi uyguluyorlar. Daha da gelişmeye çalışacağız. Hazırlık sürecimiz 5 haftaydı. Pek çok oyuncu sonradan takıma katıldı. Oyuncularımız bizim uygulamak istediğimiz fikirleri anlamaya başlıyorlar. Her zaman kazanamayacağımızı biliyoruz ama bizim hedefimiz her hafta üzerine koyarak devam etmek ve her maçı kazanmak" dedi.

"BEN VE OYUNCULARIM TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

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Jesus, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki prestijini tekrardan kazanması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Ben ve oyuncularım taraftarlarımızı mutlu etmek için çok çalışıyoruz. Onları galibiyetlerle mutlu etmek istiyoruz. Onları mutlu etmek için gol atmak lazım. Taraftarların forvet beklentisi var ama elimizdeki forvetler performansını arttırdı. Bugün King ve Pedro oynamadılar. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İlk hedefimiz gruplara kalmaktı, başardık. Gerek Şampiyonlar Ligi, gerek Avrupa Ligi'nde gruplarda olmayı hak ediyoruz. Fenerbahçe'nin kaybettiği prestijini tekrardan geri kazanması ve sıralamada kendini yukarıya çıkartması gerekiyor. En iyi 30 takım arasında olmalı Fenerbahçe, bunun için de maçlar kazanmalıyız."

"BURAYA GELİRKEN BU KARARI VERMEMDEKİ EN ÖNEMLİ SEBEPLERDEN BİRİ TARAFTARLARIN BANA GÖSTERMİŞ OLDUĞU SEVGİYDİ"

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Maç sırasında Fenerbahçeli taraftarların kendisi lehine yaptığı tezahüratlarla ilgili gelen soruya Portekizli çalıştırıcı, "Fark etmedim maç sırasında. Bu benim için yeni bir haber oldu. Benim buraya gelirken bu kararı vermemdeki en önemli sebeplerden biri taraftarların bana göstermiş olduğu sevgiydi. Sosyal medyadan birçok mesaj attılar, ne kadar istediklerini gösterdiler. Ben buraya finansal şartlarımı daha iyi yapmak için gelmedim. Burada Portekiz'den daha az kazanıyorum. Taraftar ve oyuncuların sevgisi için geldim. Bu durum beni aşık ediyor. Maç esnasında anlayamadım kusura bakmasınlar, onlara bir kez daha teşekkür ediyorum" yanıtını verdi.

"AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU HEDEFİYLE GELMEDİM"

Avrupa'daki ilk hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu kaydeden Jesus, "Kurada 4'üncü torbada olacağız. Bu turnuvadaki en iyi takımlarla karşılaşacağız. Çoğunun Şampiyonlar Ligi geçmişi var. En iyi mücadelemizi vereceğiz. Büyük önceliğim lig şampiyonluğu. Avrupa Ligi şampiyonluğu hedefiyle gelmedim. Şimdilik zor bir hedef. Mümkün olduğu kadar yukarıya çıkmak istiyoruz. Grup aşamasında ne kadar ileri gideceğimizi göreceğiz" şeklinde konuştu.

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"DİNAMO KİEV MAÇI BOĞAZIMDA DÜĞÜM GİBİ KALDI"

Takımın performansına da değinen tecrübeli teknik adam, "Ben her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4 gol isterim. Oyunculara bu mentaliteyi aşılıyorum. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bazı anlarda skoru kontrol etmeyi bilmeniz gerekmekte. Bu da futbolun bir parçası. Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.