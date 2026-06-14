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Milli oyuncunun hali dikkat çekti: Yenilgi sonrası bitmeyen görüşme

Milli oyuncunun hali dikkat çekti: Yenilgi sonrası bitmeyen görüşme

12:0014/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
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Milli oyuncu, maç sonu uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli oyuncu, maç sonu uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

A Milli Takım'ın Avustralya'ya 2-0 mağlup olduğu maçın ardından milli futbolcunun stadyum boşaldıktan sonra yeniden saha kenarına gelmesi dikkat çekti. Genç oyuncunun uzun süre yaptığı telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu.

Dünya Kupası D Grubu ilk karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Vancovuer Stadyumu'nda milli futbolcunun görüntüsü gündem oldu.

Avustralya'ya karşı 85'inci dakikada oyuna dahil olan genç forvet Deniz Gül, stadyum boşaldıktan sonra tekrardan saha kenarına geldi.

Basın çalışanları için reklam panolarının arkasında yer alan sandalyeye oturan Gül'ün uzun süre telefon görüşmesi yaptığı gözlemlendi.

Deniz Gül'ün maç sonu görüntüsü:
YouTube
Spor / Futbol
14 Haziran, Pazar


#A Milli Futbol Takımı
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