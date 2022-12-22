Spor ÖZET | Konyaspor-Bodrumspor 3-2
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ÖZET | Konyaspor-Bodrumspor: 3-2

Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor, sahasında Bodrumspor'u uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. Bu maçın özetine ve gollerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Konyaspor-Bodrumspor:3-2 maç özeti golleri izle
ÖZET | Konyaspor-Bodrumspor: 3-2 maç özeti golleri izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur maçları oynanmaya devam ediyor. Konyaspor evinde ağırladığı TFF 1.Lig ekibi Bodrumspor'u normal süresi 1-1 biterek uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup etti ve son 16'ya kaldı.

64. dakikada Amir Hadziahmetovic'in golüyle 1-0 öne geçen Konyaspor, üstünlüğü koruyamadı ve Bodrumspor Yekta'nın golüyle maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda da çekişmenin devam ettiği maçta Konya yine Amir ile öne geçti fakat Yekta ile Bodrum yine eşitliği sağladı. Son sözü ise Yasir Subaşı ile yeşil-beyazlı söyledi ve Bodrumspor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Maçın golleri

Konyaspor-Bodrumspor maç özeti

Konyaspor-Bodrumspor maç özetini izlemek için tıklayınız...

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