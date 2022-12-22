ÖZET | Konyaspor-Bodrumspor: 3-2

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur maçları oynanmaya devam ediyor. Konyaspor evinde ağırladığı TFF 1.Lig ekibi Bodrumspor'u normal süresi 1-1 biterek uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup etti ve son 16'ya kaldı.

64. dakikada Amir Hadziahmetovic'in golüyle 1-0 öne geçen Konyaspor, üstünlüğü koruyamadı ve Bodrumspor Yekta'nın golüyle maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda da çekişmenin devam ettiği maçta Konya yine Amir ile öne geçti fakat Yekta ile Bodrum yine eşitliği sağladı. Son sözü ise Yasir Subaşı ile yeşil-beyazlı söyledi ve Bodrumspor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Maçın golleri

Hadziahmetovic'in Konyaspor'u öne geçiren füzesi 🚀pic.twitter.com/27AKcOwTt8 REKLAM December 22, 2022

Bodrumspor'un maçı uzatmalara götüren beraberlik golüpic.twitter.com/mFe5VEnu4g — SPOR (@yenisafakspor) December 22, 2022

Yekta'nın ikinci golü pic.twitter.com/CqRDWirLm0 — SPOR (@yenisafakspor) December 22, 2022

Konyaspor-Bodrumspor maç özeti

Konyaspor-Bodrumspor maç özetini izlemek için tıklayınız...

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