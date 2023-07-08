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Spor

Van Der Sar yoğun bakıma alındı

Eski Hollandalı kaleci Edwin van der Sar, beyin kanaması geçirdi.

11:20 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Van Der Sar

Van Der Sar

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, "Edwin van der Sar, bugün (dün) beyin kanaması geçirdi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutuluyor ve durumu stabil. Acil şifalar diliyoruz. Seni düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Hırvatistan'daki bir hastanede tedavisi devam eden 52 yaşındaki Van der Sar, aktif futbolculuk kariyerinde Ajax, Juventus ve Manchester United'ın kalesini korumuştu.


Son olarak Hollanda temsilcisi Ajax'ta üst yönetici (CEO) olarak görev yapan Van der Sar, sezon sonunda kulüpten ayrılmıştı.




#Ajax
#Van Der Sar
#Hollanda
28 dakika önce
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