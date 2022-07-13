ASELSAN böcek boyutunda mikro İHA üzerinde çalışıyor

ASELSAN, her yıl yıllık cirosunun yaklaşık yüzde 7'sini AR-GE'ye ayırıyor. Şirket bünyesinde 8 AR-GE merkezi bulunuyor. Faaliyet alanları bakımından ayrılan 5 ASELSAN sektör başkanlığı da birer AR-GE merkezi gibi faaliyet gösteriyor.

Bununla birlikte ASELSAN bünyesinde biyosavunma, yapay zeka, kuantum teknolojileri, otonomi ve mekatronik gibi hızla gelişen ve değişen teknolojik yeniliklerle geleceğin öncü teknolojilerini takip etmek ve mevcut küresel yarışta Türkiye'yi en üst noktalara taşıyabilmek için çalışmalar yürütülüyor.

EKONOMİ ASELSAN milli İHA'ların 'gözünü keskinleştiriyor'

ASELSAN, stratejik hedefleri doğrultusunda, ihtiyaç duyulan teknolojik kazanımları sağlamak, değişim ve gelişimi desteklemek, şirketin teknolojik üstünlüğünü korumak ve ileriye taşımak için bir dizi AR-GE projesi yürütüyor. AR-GE projelerinden öncelikli olanlar, belli bir olgunluğa gelenler ilgili üretim birimi aracılığıyla ürüne dönüştürülüyor.

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Böceklerden ilham alınarak tasarlanan mikro hava araçlarını gündemine alan AR-GE Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı bünyesindeki ASELSAN Araştırma Merkezi, bu alandaki çalışmaları yakından takip edip, Türkiye'deki ilk böcek boyutunda çırpan kanatlı mikro hava aracının üretilmesine yönelik çalışmalar yapıyor. Bu amaç doğrultusunda çırpan kanat aerodinamiği, akıllı malzemelerin kullanımı ve uysal mekanizmalar üzerine araştırmalar yürütülüyor.

"Öncü araştırma" niteliğindeki çalışmada elde edilecek sonuçlara göre bu alandaki projeler ortaya çıkacak.

FOTOĞRAF 7 ASELSAN, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'da insansız sistemler ürün ailesinin yeni üyesi olan Nano İHA'yı ilk defa sergiledi. Nano İHA Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil, Nano İHA'nın küçük olması dolayısıyla görsel ve akustik izlerinin düşük olduğunu, kolaylıkla taşınabildiğini, kara ve deniz araçlarına entegre edilebildiğini anlattı. Aracın keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak açık ve kapalı mekanlarda görev icra edebildiğini dile getiren Kotil, \"Asgari 25 dakika havada kalma süresine sahip. 1,5 kilometre mesafeden gerçek zamanlı görüntü aktarma kabiliyeti bulunuyor. Bunlara ilave diğer özellikleriyle kendi boyut ve ağırlık limitleri dahilinde piyasadaki emsal ürünlere kıyasla performans özelliklerinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz\" ifadelerini kullandı. Sürü halinde de görev yapabilecekler<br><br> Kotil, ASELSAN'ın bir diğer öz kaynaklı Ar-Ge çalışması Sürü İHA Geliştirme Projesi'nden elde edilen kabiliyetlerin Nano İHA'lara da aktarılmasının planlandığını belirterek, \"Nano İHA ile ilgili nihai hedefimiz, sürü halinde görev icra eden Nano İHA'lar. Bu araçları önümüzdeki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine eklemeyi planlıyoruz\" dedi. Ürün üzerinde yaklaşık 1 yıldır çalışıldığını anlatan Kotil, \"Nano İHA'nın tek er tarafından kullanılabildiği gibi zırhlı araçlarla kolaylıkla entegre edilebiliyor. Zırhlı araçlar içerisinden operatör tarafından verilecek bir komutla araç üzerindeki platformdan otomatik olarak kalkış yapabilir. Bu sayede zırhlı aracın gidiş güzergahı belli mesafeler öncesi gözetlenebilir\" değerlendirmesinde bulundu. Özel görevlerin küçük neferleri<br><br> Nano İHA'lar düşük ağırlık ve boyutlarıyla kolayca kamufle olup, oldukça zor tespit ediliyor, bazı zamanlarda ise bu mümkün olmuyor. Bu tür sistemler, özel kuvvetler ve istihbarat örgütleri tarafından yüksek değerlikli hedeflerin yakın gözetleme ve keşfi amacıyla tercih ediliyor. Nano İHA'lar savaş ve operasyon anında uzak yerlere hızlı erişim ve gözetleme olanağı sağlamaları dolayısıyla önem taşıyor. Yapısı gereği diğer hava araçları veya personel için hemen hemen bir risk oluşturmayan bu İHA'lar, hava sahası koordinasyonu gerektirmeden operasyon gerçekleştirebilmeye olanak sunuyor.<br><br> Çok kısa sürede göreve başlayabilen bu İHA'lar, oldukça kolay kullanılabiliyor. Nano İHA'lar, ekonomik olmaları dolayısıyla da önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. Bu araçların, arama-kurtarma, kapalı veya kalabalık alanlarda keşif, büyük engeller için çevre analizi, nesne tanımlama, yakın gözetleme, olay yeri inceleme gibi görevleri yerine getirebiliyor. ASELSAN'dan büyük görevlere 'küçük asker' ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı Nano İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) görücüye çıkardı.

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Yetenekli "böcek İHA"lar

Söz konusu mikro hava araçları havada süzülme, kapalı alanlarda manevra yapma, düşük radar yüzey kesiti, taşınabilirlik ve düşük ağırlıkta yüksek kaldırma kuvveti üretebilme kolaylığı gibi birçok avantaj sunuyor. Bu araçlar, arama ve kurtarma görevleri ve toksik ortamlarda operasyonlar dahil olmak üzere birçok önemli uygulamaya sahip bulunuyor.

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Mikro hava araçlarının tasarımında ağırlığın büyük bir kısmına sebep olan bileşen, kanat çırpma hareketi için kullanılan eyleyici ve hareket iletimi mekanizması olarak dikkati çekiyor. Motor ve dişli kutusu, robotun toplam kütlesinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Çırpan kanatlı mikro hava araçlarında boyut ve ağırlık sınırlamalarından kaçınmak için şekil hafızalı alaşımlar, elektroaktif polimerler ve piezoelektrik materyaller gibi akıllı malzemeler düşük ağırlıkları, küçük boyutları ve basit tasarımları sebebiyle uygun seçenekler sunuyor.

Piezoelektrik eyleyiciler, küçük boyutları, düşük ağırlıkları ve hızlı reaksiyon tepkileri nedeniyle mikro hava araçlarında en çok kullanılan eyleyici türü olarak dikkati çekiyor. Kanatlarda, çırpan kanat hareketini elde etmek amacıyla, piezoelektrik eyleyiciler için çeşitli konfigürasyonlar ve mekanizmalar kullanılıyor.

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"Hedef, teknolojiye yön vermek"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, yenilikçi bakış açısıyla kendini geliştirmeyi hedefleyen savunma sanayisi şirketlerinin küresel rekabette öne çıktığını söyledi.

Şirket olarak bunun bilincinde olduklarını ve tüm çalışmalarında AR-GE'yi, inovasyonu ön plana aldıklarını vurgulayan Görgün, şu değerlendirmede bulundu: