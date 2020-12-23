Teknoloji Elon Musk geçmişte Teslayı Applea satmak istediğini doğruladı
OTOMOBİL

Elon Musk geçmişte Tesla'yı Apple'a satmak istediğini doğruladı

Elon Musk, Tesla'nın karanlık günlerinde Apple CEO'su Tim Cook'a ulaşıp toplantı yapmak istemiş fakat Cook onu küçümseyerek toplantıyı reddetmiş.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Elon Musk
Elon Musk

Görünüşe göre Elon Musk bir zamanlar Tesla'yı Apple'a satmaya çalıştı. Musk, Reuters'ın Apple elektrikli otomobil hakkındaki dünkü raporuyla ilişkili bir tweet'e yanıt vererek şunları söyledi:

  • Model 3 programının karanlık günlerinde, Apple'ın Tesla'yı satın alma olasılığını konuşmak için Tim Cook'a ulaştım. Toplantıya katılmayı reddetti.

Yıllardır Tesla'nın Apple'a satılacağına yönelik söylentiler vardı. Ancak Musk'tan ilkkez kesin bir şey duyduk.

Aynı başlık altında dünkü raporun doğruluğunu da sorguladı. Yani Apple'ın 'tek hücreli' tasarımı kullanan ve 'çığır açan' bir pil geliştirdiği konusu haliyle Musk'ın fazlasıyla ilgisini çekti. Reuters, Apple'ın elektrikli otomobilinde menzilin şu andaki birçok elektrikli otomobile oranla gerçekten uzun olacağını belirtti. Hatta tasarım da 'sonraki seviye' olarak tanımlandı.

Eğer doğruysa tuhaf.

Musk, bu öneriler hakkında "eğer doğruysa tuhaf." şeklinde açıklamasında bulundu. Tesla'nın Shanghai Gigafactory'de ürettiği araçlarda halihazırda demir-fosfat piller kullandığı ve ortaya çıkan pilin kullanılabilecek kadar yüksek bir maksimum voltaj üretememesi nedeniyle tek hücreli bir tasarımın 'elektrokimyasal olarak imkansız' olduğunu söyledi.

Apple ne zaman otomobil üretecek?

Az önce bahsettiğimiz ve geçtiğimiz gün de kapsamlı şekilde haberleştirdiğimiz Apple otomobilkonusu için şu anda öngörülen tarih 2024. Yani şirketin bu tarihe kadar otomobilini üretmesi söz konusu olabilir. Her ne kadar Apple'dan konuyla alakalı bir doğrulama gelmese de tamamen elektrikli ve sürücüsüz otomobiller için bünyesinde birçok kişinin istihdam edildiği uzun süredir biliniyor.

Apple 2024'e kadar otomobil üretimine başlayabilir
TEKNOLOJİ
Apple 2024'e kadar otomobil üretimine başlayabilir
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