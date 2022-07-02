Evli, bekar, çocuklu çalışanlar için asgari ücret ne kadar oldu?

Temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücretin brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL’ye çıkartılması, asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanları da etkileyecek. Temmuz ayından itibaren evli, bekar, çocuklu, çocuksuz çalışanlar için asgari ücret ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde asgari ücret zammı açıklamasını yaptı. Erdoğan, işçiyi enflasyona ezdirmeme sözünün tutulduğunu, işverenin de mağdur edilmediğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI açıklaması şöyle:

"Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir."

EVLİ, BEKAR, ÇOCUKLU, ÇOCUKSUZ ÇALIŞANLAR İÇİN ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

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"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibarıyla ek yüzde 30'luk artış yaparak asgari ücreti 5 bin 500 Türk lirasına çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60 oldu. Hayırlı olsun."

Bakan Bilgin, yeni asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitap ederek, "Küresel krizin Türkiye'ye yansımaları, ekonomideki dalgalanmalar, enflasyonun etkisi, bütün bu sorunları size arz ettiğimiz zaman çalışanlarımızı koruyacak ilave bir müdahaleye ihtiyaç olduğu konusunda görüş bildirdiniz. Bunun üzerine yeniden toplantıya davet ettiğim Asgari Ücret Komisyonumuz çalışmalarını yaptı. Tabii biz sizin sık sık altını çizdiğiniz gibi çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacağız. Türk Devleti sosyal bir devlettir. Bu görevi de bize verdiniz. Bu çalışmaları bugüne kadar koruduğumuz gibi bütün asgari ücretle çalışan işçilerimizi, emekçilerimizi koruyacak bir neticeye ulaştırdık ve size arz ettik." diye konuştu.

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