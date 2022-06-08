Dünya Alman gazeteci Ewald König Türkiyenin NATOdaki rolü çok büyük
AVRUPA

Alman gazeteci Ewald König: Türkiye'nin NATO'daki rolü çok büyük

Ankara'da düzenlenen '21. Yüzyılda NATO, Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişleme Paneli'nde, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO'nun geleceği konuşuldu. Katılımcılardan Alman gazeteci Ewald König, Türkiye'nin çok önemli bir konumda ve coğrafi açıdan kritik noktada olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin NATO'daki rolü çok büyük." açıklamalarında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​Alman gazeteci Ewald König: Türkiyenin NATOdaki rolü çok büyük
Ewald König

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelin "Yeni Tehdit ve Sınamalar Çerçevesinde NATO Genişleme Politikası" başlıklı oturumuna, Eski Alman Federal Meclisi Milletvekili Dr. Andreas Nick, siyasi analist Klaus Jürgens, gazeteciler Ewald König ve Rena Netjes katıldı.

Dr. Andreas Nick, yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının öncesinde NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğine dair yorumların yapıldığını anımsatarak, NATO'nun büyük bir teste tabi tutulduğunu söyledi.

'NATO İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR SINAMA'

Madrid'in ev sahipliğinde 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne giderken yeni bir yaklaşım biçimi olan "Stratejik Konsept" ile karşı karşıya olduklarına işaret eden Nick, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucunda oluşan yeni konjonktürde konsept olarak planlanan tüm içeriklerin yeniden düşünülmesi gerektiğini anlattı.

Nick, NATO'nun büyük bir sınavla yüz yüze geldiğini ifade ederek, "Ukrayna bir NATO üyesi olmasa da Avrupa'nın göbeğinde bağımsız bir ülkeye bu şekilde saldırılması NATO için çok büyük bir sınama oldu. Bu saldırı sonrasında yeniden toprak savunma anlayışına geri dönüldü. ABD askeri kaynaklarına yönelik Avrupa'daki müttefiklerinin talebi arttı" diye konuştu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına da değinen Nick, NATO şemsiyesi altında 20 yıl süren iş birliği düşünüldüğünde bu hamleyi "büyük bir başarısızlık" olarak değerlendirdi.

Türkiye ile NATO arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli görüşme
GÜNDEM
Türkiye ile NATO arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli görüşme

'BÖLGE DIŞI ANLATILARLA YAŞANANLAR ARASINDA CİDDİ FARK VAR'

Hollandalı gazeteci Rena Netjes ise Batı medyasının Suriye'de yaşanılanları tam olarak anladığına inanmadığını belirterek, bölgedeki gerçeğin farklı olduğunu deneyimlediğini aktardı.

Netjes, şu ifadeleri kullandı:

  • "2016'dan bu yana Suriye'nin kuzeybatısını araştırıyorum. Tam o yıllarda sınırdaydım, Suriye'den insanlar gelmeye başlamıştı. Onların Halep'teki Esed rejimi tarafından yapılan bombalamadan kaçtığını düşünmüştüm. Bir kadına sorduğumda 'YPG savaşçıları evimizi aldılar' dedi. Onlar Batı medyasında kahraman olarak görülüyorlardı. Bu durum beni biraz tetikledi. Neler olduğunu anlamam için beni araştırmaya yöneltti."

Sonrasında Rusya'nın bu bölgeyi bombaladığına işaret eden Netjes, "Tel Rıfat'ın sakinlerinden 100 binden fazla Arap, Türk sınırına kaçtı. Çoğu 6 yıldır kamplarda kalıyor. Rusya'nın yardımıyla YPG bu insanları evlerinden kopardı" dedi.

  • Bölge dışı anlatılarla bölgede yaşananlar arasında ciddi farklar olduğunu gözlemlediğini vurgulayan Netjes, "Batı medyasında duyduklarımla, gidip bölgenin sakinlerinden dinlediklerim arasında çok büyük fark var" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE'NİN NATO'DAKİ ROLÜ ÇOK BÜYÜK'

  • Alman gazeteci Ewald König de Türkiye'nin çok önemli bir konumda ve coğrafi açıdan kritik noktada olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin NATO'daki rolü çok büyük" ifadesini kullandı.

Alman siyasi analist Klaus Jürgens, NATO'nun önemi ve genişleme sürecine değinerek, son yıllarda yaşanan pek çok gelişme nedeniyle NATO'nun sadece bir savunma örgütü olarak görülemeyeceğini ve kendisini yeniden tanımlaması gerektiğini belirtti.

'Turkey'den Türkiye'ye geçiş İngiliz The Guardian'ın gündeminde
DÜNYA
'Turkey'den Türkiye'ye geçiş İngiliz The Guardian'ın gündeminde

NATO bildirimi de tamam: 'Türkiye' kullanımı yaygınlaşıyor
GÜNDEM
NATO bildirimi de tamam: 'Türkiye' kullanımı yaygınlaşıyor
Demir Kubbeyeihtiyacımız var

Demir Kubbe'ye
ihtiyacımız var

Rus bombardımanına karşı Ukrayna harekete geçti.
İranda yolcutreni raydan çıktı

İran'da yolcu
treni raydan çıktı

Çok sayıda ölü ve yaralı var.
Konutta dikkat çeken öneri: Fiyatlar yarı yarıya inebilir

​Zafer Partisi, İyi Parti ve CHP'nin körüklediği ırkçılık dalgası silahlı saldırıya dönüştü.

​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ek gösterge tablosunu paylaştı.

​Yerli Formula aracı görücüye çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadele mesajı verdi.

Beş araç zarar gördü olası bir faciadan dönüldü.

​Köprüde beklerken dehşeti yaşadı.

​Siparişi bırakıp dönen kurye şoke oldu.

​Türkiye, terör örgütleri ile arasına mesafe koymadan NATO'ya üye olmalarını istemiyor.

​Örgüt, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla ağır darbe aldı.

​Ukrayna'daki savaşın kurbanı oldular.

​Gösterge müjdesine tam destek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.