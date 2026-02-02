Annesi Epstein bağlantısıyla gündemdeydi: Norveç Veliaht Prensesinin oğlu da cinsel saldırı dahil 38 suçtan gözaltına alındı

Annesi Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle uzun süre ülke gündeminde yer alan Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Hoiby, cinsel saldırı başta olmak üzere çok sayıda suçtan yeniden gözaltına alındı. Oslo polisi, Hoiby’nin saldırı, bıçakla tehdit ve kamu düzenini bozma gerekçeleriyle gözaltına alındığını açıkladı. Norveç basını, Hoiby’nin tecavüz dahil 38 ayrı suçtan yargılanacağı davanın ilk duruşmasının yarın yapılacağını duyurdu. Daha önce de benzer suçlamalarla iki kez gözaltına alınan Hoiby, hakkındaki iddiaları reddediyor.
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in tecavüz davasında yargılanmayı bekleyen oğlu Marius Borg Hoiby, saldırı ve tehdit gerekçesiyle başkent Oslo'da gözaltına alındı.
Norveç Prensesi, Epstein bağlantısıyla gündemde
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi nedeniyle ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan Prenses Mette-Marit, yarın hakim karşısına çıkacak oğlu Hoiby'nin yeniden gözaltına alınmasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Cinsel saldırı dahil 38 suçtan gözaltına alındı
Oslo polisinden yapılan açıklamada, Hoiby'nin saldırı, bıçakla tehdit ve düzene karşı geldiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.
Norveç'te yayın yapan NRK, Hoiby'nin tecavüz başta olmak üzere 38 farklı suçtan yargılanacağı davanın ilk duruşmasının yarın yapılacağını kaydetti.
2024'te iki kez gözaltına alınmıştı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Hoiby, 2024'te tecavüz suçlamasıyla iki kez gözaltına alınmış, Hoiby kendisine yöneltilen bu suçlamaları reddetmişti.
Hakkında mahkeme süreci başlatılan Hoiby'nin daha önce de sürücü belgesiz araç kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri yasa ihlallerine karıştığı belirtiliyor.
Norveç’te bu tür cinsel saldırı suçları için en fazla 10 yıl hapis cezası veriliyor.