Aşırı muhafazakar 'Direniş Cephesi' İran'daki seçimlerde tarafını belli etti

İran’ın terör örgütü PKK ile iş birliği tamamen ortalığa saçıldı. Daha önce PKK’ya el altından hava savunma sistemi ve kamikaze dron veren İran, şimdi de teröristleri eğitmeye başladı. İran istihbarat birimi ve Haşdi Şabi’de görevli bir grup, Irak ve Suriye’de PKK’lı teröristlere istihbarat, İHA kullanımı ve SİHA düşürme eğitimi veriyor. PKK’nın silah, mühimmat ve militan sevkiyatını da yine İranlılar organize ediyor. Son silah sevkiyatı Sincar, Süleymaniye ve Kandil’e yapıldı. Zagros, Avaşin-Basyan ve Zap’a da İran’dan 50 terörist gönderildi.