BM'ye göre ilk otonom drone saldırısını Türk yapımı Kargu gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde kurulan Libya Uzmanlar Paneli, Mart 2021 raporunu BM Güvenlik Konseyine sundu. Raporda bir ilk olma özelliğini taşıyan önemli bir bilgiye yer verildi.

Raporun 17. sayfasında aktarılan olaya göre, Libya’daki çatışmalar esnasında darbeci Hafter güçleri, saldırılarının püskürtülmesinin ardından patlayıcı yüklü Türk yapımı otonom kamikaze drone Kargu-2 tarafından bulunarak vuruldu.

Raporda, verilen zarara veya drone saldırısı sonrası ölü sayısına ilişkin bilgi yer almıyor. Bu olay, makine öğrenimine dayalı otonom bir silahın bilinen ilk vakası olarak kabul ediliyor. İnsansız hava araçlarının kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği ilk saldırı olabileceği ifade ediliyor.

Dünya medyasının gündeminde

BM raporunda yer verilen bu gelişme dünya medyasının yoğun ilgisiyle karşılaştı. AXIOS, "Katil robotların çağı çoktan başlamış olabilir" başlığıyla duyurdu.

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Axios

New Scientist dergisi, "Drone'lar ilk kez insanlara tamamen otonom olarak saldırmış olabilir" ifadesine yer verdi.

New Scientist

New York Post ise "Katil drone, kendisine söylenmeden bir insan hedefini avladı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

New York Post

GÜNDEM Kargu için sıraya girdiler

Döner kanatlı vurucu İHA: KARGU

Kargu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen bir insansız hava aracı.

Kargu, gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeﬂere karşı etkin olarak kullanılabiliyor. Kargu-2 ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.

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OYNAT 03:04 Gökyüzünün yeni askerleri: Kamikaze İHA'lar harp sahasına damgasını vuracak Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda etkin şekilde kullanılan kamikaze dronelar önümüzdeki dönemin en çok konuşulacak hava araçlarından biri olacak. Alpagu ve Kargu gibi projelere imza atan Türkiye, gökyüzünün yeni askerlerini harp sahalarına hazırlıyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, hem kamikaze droneların harp alanlarına olan etkisini hem de Türkiye'nin geliştirdiği ürünleri anlattı.

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