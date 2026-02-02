Yeni Şafak
Dondurucu soğuklar Almanya'da gaz rezervini vurdu

Dondurucu soğuklar Almanya'da gaz rezervini vurdu

13:372/02/2026, Pazartesi
AA
Almanya'da son bir aydır yaşanan dondurucu soğuklar, doğal gaz depolama tesislerindeki gaz rezervlerinin düşmesine yol açtı.

Soğuklar nedeniyle doğal gaz kullanımın artması nedeniyle depolama tesislerinin kapasitesi 1 Şubat 2026 itibarıyla yüzde 32,9'a geriledi.

Bu, geçen yılın aynı döneminde yüzde 56,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Muhalefette bulunan Yeşiller Partisi'nin enerji politikası sözcüsü Michael Kellner ARD televizyonuna yaptığı açıklamada hükümeti “yetersiz hazırlık” nedeniyle eleştirdi ve "Bu kışı titreyerek geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche rezervlerin düşmesi konusunda yaptığı açıklamada, "Durumu günlük olarak takip ediyoruz, endişelenecek bir durum yok." dedi.

Reiche, Almanya'nın yurt dışından sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal etme kapasitesine işaret ederek, ülkenin kışı sorunsuz geçireceğinden emin olduğunu ifade etti.

Almanya, 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya'dan ithalatı kesmesinden bu yana sürdürülebilir enerji tedariki konusunda zorluklar yaşıyor.

Rusya, Ukrayna savaşı öncesinde Almanya'nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 55'ini ve ham petrol ihtiyacının yüzde 35'ini karşılıyordu.

Almanya 2022'den bu yana LNG ithalatının büyük bir kısmı ABD'den gerçekleştiriyor.



