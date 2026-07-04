Hamaney'e 4 ay sonra cenaze töreni

ABD-İsrail ittifakının İran’ın başkenti Tahran’a 28 Şubat’ta düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenleri dün başladı. 3-9 Temmuz tarihleri arasında devam edecek törenler kapsamında İran ve Irak'ta milyonlarca kişinin sokağa çıkması bekleniyor. Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camii'ndeki törenler, dün Kur’an-ı Kerim tilaveti ve saygı duruşuyla başlarken gün boyu süren devlet törenine yaklaşık 100 ülke katılıdı. İran lideri Mücteba Hamaney'in Hindistan Temsilcisi Ayetullah Hâkim Elahi, güvenlik gerekçeleri nedeniyle Mücteba Hamaney'in törenlere katılamayabileceğini açıkladı. Törene, Türkiye’yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Bugün ve yarın Tahran’da halka açık düzenlenecek cenaze törenlerinde Hamaney’in naaşı, birkaç aile üyesinin tabutlarıyla birlikte halka veda için Tahran İmam Humeyni Camii’nde sergilenecek. 6 ve 7 Temmuz’da cenaze, Tahran’ın diğer bölgelerinden geçtikten sonra Kum şehrine götürülecek. Hamaney’in naaşı, daha sonra 8 Temmuz’da Irak’ın Necef ve Kerbela şehirlerine götürülerek sergilenecek. Hamaney’in naaşı, Irak’ın ardından İran’a geri getirilecek ve 9 Temmuz’da memleketi Meşhed’deki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecek. Geçtiğimiz mart ayında yapılması planlanan cenaze töreni, ABD ve İsrail’in saldırılarının devam etmesi nedeniyle ertelenmişti.





VAHİDİ İLK KEZ KAMUOYUNUN KARŞISINDA

Hamaney’in cenaze törenine katılanlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Komutanı Ahmed Vahidi de yer aldı. Aylar sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Vahidi’nin Hamaney’in tabutunun yanında oturduğu görüldü. Vahidi, selefi Muhammed Pakpur’un ABD’nin 28 Şubat’ta düzenlediği saldırılarda öldürülmesinin ardından Devrim Muhafızları Komutanı olarak göreve getirilmişti.

HAMANEY’İN İNTİKAMINI ALACAĞIZ

İran devlet televizyonuna konuşan, İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Hamaney için düzenlenen cenaze töreni münasebetiyle açıklamalarda bulundu. Hatemi, Hamaney’in şehadeti şüphesiz onların iradesini daha da güçlendirdiğini vurgulayarak “İran halkının düşmanları katil ABD ve İsrail bilmelidir ki, şehit İmamımız (Hamaney) ve tüm şehitlerimizin intikamını alacağız" ifadelerini kullandı.





ABD’NİN BAĞIMSIZLIK GÜNÜNE DENK GELDİ

Hamaney için düzenlenen törenlerin ilk üç günü Tahran’da halka açık olacak. Törenler, aynı zamanda ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılı kutlamalarına denk geliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 Temmuz’da bir konuşma yapması bekleniyor.





ÇOK SAYIDA ÜLKE KATILDI

Cenaze törenlerine çok sayıda yabancı heyet katıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif başkanlığındaki heyetin yanı sıra, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev ile Çin ve Hindistan'dan üst düzey temsilcilerin de Tahran'da olması bekleniyor. Bununla birlikte törene Türkiye’yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı. Yılmaz, Tahran'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İran'a son dönemde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Yılmaz, savaşın engellenmesi için Türkiye'nin gösterdiği çabaları hatırlattı. İran ve Türkiye’nin aynı coğrafyanın kadim ülkeleri olduğunu ve ortak bir medeniyet ve geçmişe sahip olduklarına dikkat çeken Yılmaz, “Kardeş ve komşu ülkeleriz. İran halkının acısı bizim acımızdır" diye konuştu. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti olarak bölgede savaş değil, istikrar istediklerini kaydederek “Bölgedeki tüm toplumların huzur ve istikrar içinde yaşamalarını istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.



