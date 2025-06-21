Putin'den 'Üçüncü Dünya Savaşı' çıkışı: İhtimal artıyor

“Rus ve Ukrayna halklarının tek bir halk olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda, tüm Ukrayna bizimdir. Rus askerinin ayak bastığı her yer bizim toprağımızdır” dedi. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ‘kirli bomba' kullanma ihtimaline ilişkin Putin, “Bunu doğrulayan bir bilgimiz yok. Ancak Ukrayna'nın kirli bomba kullanması büyük bir hata olur. Nükleer doktrinimiz, bu tür durumlarda her zaman karşılık verilmesini öngörür. Tepkimiz çok sert olur ve Neo-Nazi rejimi için yıkıcı sonuçlar doğurur”