Rus basını Türkiye'nin Polonya'ya SİHA satmasını 'tehlikeli' buldu: 'Çıkar bağları' yeniden kuruluyor

Yerli ve milli imkanlarla Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 Taktik S/İHA'ların; Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de oynadığı rol ve elde ettiği başarıların ardından Polonya, Türkiye’den 24 adet SİHA satın aldı.

Söz konusu gelişme, uluslararası basında oldukça büyük yankı buldu.

Rus basını Polonya'ya S/İHA satışını 'tehlikeli' buldu

Satışa değinen Rus basını, iki ülke arasındaki geçmişe dayanan dostluk ve günümüzdeki ticari ilişkilerin "tehlike" arz ettiğini belirtti.

Vpo Analytics'te yayımlanan makalede, "Diplomatik yakınlaşmaların ve kardeşlik propagandalarının eşliğinde Polonya-Türk 'çıkar ittifakı'nın daha da gelişmesi yeni birliktelikleri de beraberinde getirecektir." ifadeleri yer aldı.

Polonya - Türkiye: "Bayraktarlar" tarafından pekiştirilen tehlikeli bir "dostluk"

M5 Dergi'nin Vpo Analytics'e dayandırdığı haberde; "Polonya ile Türkiye’nin bağlarının kökeni Osmanlı İmparatorluğu’ydu. Polanyalılar Osmanlı İmparatorluğu’ndaki kültürel gelenekleri ve tarihi anavatanlarının ekonomik uygulamalarını yeniden üreterek Katolik inancını, Leh dilini ve varlıklarını korudular. Şimdi yaşanan yakınlaşma bu bağların yeniden geliştiği anlamına mı geliyor bunu zaman gösterecek." denildi.

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Haberin devamında ise, "Diplomatik yakınlaşmaların ve kardeşlik propagandalarının eşliğinde Polonya-Türk “çıkar ittifakı”nın daha da gelişmesi yeni birliktelikleri de beraberinde getirecektir. Polonya ve Türkiye ilişkileri, kökenler ve “Bayraktarlar” tarafından pekiştirilen tehlikeli bir dostluk haline geliyor.”" denildi.

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