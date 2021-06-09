Dünya Rus basını Türkiyenin Polonyaya SİHA satmasını tehlikeli buldu Çıkar bağları yeniden kuruluyor
AVRUPA

Rus basını Türkiye'nin Polonya'ya SİHA satmasını 'tehlikeli' buldu: 'Çıkar bağları' yeniden kuruluyor

Polonya'nın geçtiğimiz günlerde satın aldığı Türk SİHA'ları, uluslararası medyada adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Rusya'da yayın yapan Vpo Analytics'te yayımlanan makalede, söz konusu satışa ilişkin, "Bayraktarlar tarafından geliştirilen 'tehlikeli' bir dostluk. Diplomatik yakınlaşmaların ve kardeşlik propagandalarının eşliğinde Polonya-Türk 'çıkar ittifakı'nın daha da gelişmesi yeni birliktelikleri de beraberinde getirecektir." ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Diğer
Rus basını Türkiyenin Polonyaya SİHA satmasını tehlikeli buldu: Çıkar bağları yeniden kuruluyor
Rus basınında yer alan Türkiye ile Polonya arasındaki iş birliğine değinen haberin kupürü.

Yerli ve milli imkanlarla Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 Taktik S/İHA'ların; Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de oynadığı rol ve elde ettiği başarıların ardından Polonya, Türkiye’den 24 adet SİHA satın aldı.

Söz konusu gelişme, uluslararası basında oldukça büyük yankı buldu.

Rus basını Polonya'ya S/İHA satışını 'tehlikeli' buldu

Satışa değinen Rus basını, iki ülke arasındaki geçmişe dayanan dostluk ve günümüzdeki ticari ilişkilerin "tehlike" arz ettiğini belirtti.

Vpo Analytics'te yayımlanan makalede, "Diplomatik yakınlaşmaların ve kardeşlik propagandalarının eşliğinde Polonya-Türk 'çıkar ittifakı'nın daha da gelişmesi yeni birliktelikleri de beraberinde getirecektir." ifadeleri yer aldı.

Polonya - Türkiye:
Polonya - Türkiye: "Bayraktarlar" tarafından pekiştirilen tehlikeli bir "dostluk"

M5 Dergi'nin Vpo Analytics'e dayandırdığı haberde; "Polonya ile Türkiye’nin bağlarının kökeni Osmanlı İmparatorluğu’ydu. Polanyalılar Osmanlı İmparatorluğu’ndaki kültürel gelenekleri ve tarihi anavatanlarının ekonomik uygulamalarını yeniden üreterek Katolik inancını, Leh dilini ve varlıklarını korudular. Şimdi yaşanan yakınlaşma bu bağların yeniden geliştiği anlamına mı geliyor bunu zaman gösterecek." denildi.

Haberin devamında ise, "Diplomatik yakınlaşmaların ve kardeşlik propagandalarının eşliğinde Polonya-Türk “çıkar ittifakı”nın daha da gelişmesi yeni birliktelikleri de beraberinde getirecektir. Polonya ve Türkiye ilişkileri, kökenler ve “Bayraktarlar” tarafından pekiştirilen tehlikeli bir dostluk haline geliyor.”" denildi.

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Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Milli SİHA Bayraktar TB2'nin ihracatı anlaşmasının imzalarını atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 yılda Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli gelişmeler kaydettiğini aktardı. Polonya'nın Türkiye'den 20 adet SİHA alacak olması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir' dedi.

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