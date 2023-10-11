Eklem iltihabı, eklemlerde ağrı, şişlik, kızarıklık ve ısı artışı gibi iltihap belirtilerine neden olan bir durumdur. Eklem iltihabı, tek bir eklemi veya birden fazla eklemi etkileyebilir.

Eklem iltihabı neden olur?

Eklem iltihabı, bir veya birden fazla eklemin iltihaplanması durumudur ve bu durum, eklemlerde şişlik, kızarıklık, sıcaklık ve ağrıya neden olabilir. Eklem iltihabı, çeşitli durumlar ve hastalıklar sonucunda ortaya çıkabilir. Örneğin, romatoid artrit, osteoartrit, gut, lupus ve bursit gibi farklı hastalıklar eklem iltihabına yol açabilir.

Eklem iltihabı belirtileri nedir?

Eklem iltihabı nasıl anlaşılır, belirtileri neler?

Eklem iltihabı, çeşitli nedenlerden dolayı oluşabilir ve genelde belirgin semptomlar ile kendini gösterir. İşte eklem iltihabını belirten bazı yaygın işaret ve belirtiler:

Ağrı : İltihaplı eklem genellikle ağrılıdır. Ağrı, hareketle veya dinlenme sırasında olabilir.

Şişlik : İltihabın olduğu eklem bölgesinde şişlik oluşabilir. İltihap, ekstra sıvının eklemde birikmesine neden olarak bu şişliği oluşturur.

Kızarıklık ve Sıcaklık : Eklem bölgesi sıcak ve kızarık olabilir. Bu, vücudun iltihaplı alana daha fazla kan göndermesi sonucudur.

Hareket Kısıtlılığı : İltihaplı eklem, genellikle normalden daha sert ve hareket ettirilmesi daha zor olabilir.

Eklemde Çatırdama : Bazı durumlarda, eklemlerde çatırdama veya çıtırtı sesleri olabilir.

Deformite : Şiddetli veya kronik eklem iltihapları eklemde şekil bozukluklarına neden olabilir.

Yorgunluk ve Halsizlik : Bazen eklem iltihabı genel yorgunluk ve halsizlik ile de ilişkilendirilebilir.

Ateş : Bazı durumlarda, özellikle enfeksiyon kaynaklı eklem iltihaplarında, kişi ateş yaşayabilir.

Eklem iltihabı tedavisi

Eklem iltihabı nasıl tedavi edilir?

Eklem iltihabının sebepleri ve altında yatan hastalık türüne bağlı olarak tedavisi değişebilir. Anti-inflamatuar ilaçlar, ağrı kesiciler, kortikosteroid enjeksiyonları, fizik tedavi ve bazı durumlarda cerrahi müdahale gibi farklı tedavi yöntemleri kullanılabilir.

“Vaktinde tedavi edilmezse kalıcı sakatlıklara yol açabilir”

Romatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Ferhat Öksüz, eklem iltihabı hakkında merak edilenleri açıkladı. Mustafa Ferhat Öksüz, “İltihaplı olanlar başta olmak üzere, romatizmal hastalıkların önemli kısmı genel inanışın aksine 50 yaşın altında başlar. Vaktinde ve doğru tedavi edilmezse, eklemlerde oluşan hasar kalıcı sakatlıklara neden olabilir” dedi.

Eklem iltihabına ne iyi gelir, neler yapılmalı?

Eklem iltihabını hafifletebilmek ve rahatlamayı sağlamak için çeşitli yöntemler ve evde uygulanabilecek tedavi seçenekleri mevcuttur. Ancak, bu önerilerin bir doktorun rehberliği olmadan ana tedavi yerine geçmemesi ve eklem iltihabının ciddi bir durum olabileceği unutulmamalıdır. İşte bazı genel öneriler:

Eklem iltihabına evde Uygulanabilecek Yöntemler

Dinlenme : Eklemi zorlamaktan kaçınmak için dinlenmek önemlidir.

Buz Uygulaması : Şişlik ve ağrıyı azaltmak için iltihaplı bölgeye buz uygulaması yapabilirsiniz.

Buz torbasını bir bez ile sarın ve eklem üzerine 15-20 dakika boyunca uygulayın.

Ilıman Egzersizler : Düşük etkili egzersizler ve hafif esneme hareketleri eklemleri hareketli tutmaya yardımcı olabilir.

Kompresyon : Şişliği kontrol altına almak için elastik bir bandaj ile eklemi sarmak yararlı olabilir.

Elevasyon : Şişliği azaltmak için iltihaplı eklemi yükseltmek faydalı olabilir.

Eklem iltihabı için alternatif ve tamamlayıcı tedaviler

Fizik Tedavi : Fizik terapistler, eklem hareketliliğini artırmaya ve ağrıyı azaltmaya yönelik egzersiz ve tedavi programları oluşturabilir.

Masaj : Eklemleri ve çevresindeki kasları rahatlatmak için masaj terapisi uygulanabilir.

Sıcak Uygulamalar : Bazı kişiler sıcak kompresler veya sıcak duşların ağrıyı hafifletebileceğini bulabilirler.

Diyet : Anti-inflamatuar diyet uygulamak (omega-3 yağ asitleri, zencefil, zerdeçal gibi anti-inflamatuar gıdaları içeren) bazen iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Akupunktur : Bazı insanlar için akupunktur, eklem ağrılarını yönetmede yardımcı olabilir.







