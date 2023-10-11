Eklem iltihabı nedir?
Eklem iltihabı, eklemlerde ağrı, şişlik, kızarıklık ve ısı artışı gibi iltihap belirtilerine neden olan bir durumdur. Eklem iltihabı, tek bir eklemi veya birden fazla eklemi etkileyebilir.
Eklem iltihabı neden olur?
Eklem iltihabı, bir veya birden fazla eklemin iltihaplanması durumudur ve bu durum, eklemlerde şişlik, kızarıklık, sıcaklık ve ağrıya neden olabilir. Eklem iltihabı, çeşitli durumlar ve hastalıklar sonucunda ortaya çıkabilir. Örneğin, romatoid artrit, osteoartrit, gut, lupus ve bursit gibi farklı hastalıklar eklem iltihabına yol açabilir.
Eklem iltihabı nasıl anlaşılır, belirtileri neler?
Eklem iltihabı, çeşitli nedenlerden dolayı oluşabilir ve genelde belirgin semptomlar ile kendini gösterir. İşte eklem iltihabını belirten bazı yaygın işaret ve belirtiler:
Eklem iltihabı nasıl tedavi edilir?
Eklem iltihabının sebepleri ve altında yatan hastalık türüne bağlı olarak tedavisi değişebilir. Anti-inflamatuar ilaçlar, ağrı kesiciler, kortikosteroid enjeksiyonları, fizik tedavi ve bazı durumlarda cerrahi müdahale gibi farklı tedavi yöntemleri kullanılabilir.
“Vaktinde tedavi edilmezse kalıcı sakatlıklara yol açabilir”
Romatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Ferhat Öksüz, eklem iltihabı hakkında merak edilenleri açıkladı. Mustafa Ferhat Öksüz, “İltihaplı olanlar başta olmak üzere, romatizmal hastalıkların önemli kısmı genel inanışın aksine 50 yaşın altında başlar. Vaktinde ve doğru tedavi edilmezse, eklemlerde oluşan hasar kalıcı sakatlıklara neden olabilir” dedi.
Eklem iltihabına ne iyi gelir, neler yapılmalı?
Eklem iltihabını hafifletebilmek ve rahatlamayı sağlamak için çeşitli yöntemler ve evde uygulanabilecek tedavi seçenekleri mevcuttur. Ancak, bu önerilerin bir doktorun rehberliği olmadan ana tedavi yerine geçmemesi ve eklem iltihabının ciddi bir durum olabileceği unutulmamalıdır. İşte bazı genel öneriler:
Eklem iltihabına evde Uygulanabilecek Yöntemler
Buz torbasını bir bez ile sarın ve eklem üzerine 15-20 dakika boyunca uygulayın.