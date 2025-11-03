2026 zamları belli oldu

2026’da vergi, harç ve cezalara gelecek zam oranı yüzde 25,49 oldu. En düşük trafik cezasının bedeli 993 liradan bin 246 liraya yükselecek. Pasaport defter bedeli bin 424 lira olurken, harçlar yılına göre şu fiyatlardan işlem görecek: 6 aylık pasaport için 2 bin 956 lira, bir yıl için 4 bin 296 lira, iki yıl için 7 bin 65 lira üç yıl için 10 bin 65 lira, üç yıl ve üstü için 14 bin 146 lira olacak. Yurt dışı çıkış harcı ücreti bin liradan bin 255 liraya yükselecek. A Sınıfı ehliyete 2 bin 360 lira, B sınıfı ehliyete ise 7 bin 122 lira ödenecek. Yurt dışından getirilen telefonlar için ödenecek IMEI kayıt ücreti 57 bin 241 lira olacak.