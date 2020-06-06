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Ekonomi İkinci el araçta hem fiyat hem de satışlar arttı
OTOMOTİV

İkinci el araçta hem fiyat hem de satışlar arttı

Taşıt kredisi faizlerinin 0.82’ye kadar inmesi özellikle ikinci el araç piyasasını hareketlendirdi. Pandemi sürecinde olunmasına rağmen mayıs ayında satışlarda yüzde 38'lik artış kaydedilen ikinci el araç piyasasında fiyatlar ise talebin yükselmesiyle artışa geçti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Otomotiv Distribütörleri Derneğince (ODD) INDICATA verilerine dayandırarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporundan derlenen bilgilere göre, mayıs ayında Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 20 adet satış gerçekleşti.

Bunların 139 bin 494'ü binek araç, 36 bin 526'sı ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 79, hafif ticari araçların payı yüzde 21 olarak belirlendi.

Satışlarda geçen senenin mayıs ayına göre yüzde 17, geçen aya göre yüzde 38'lik artış gözlemlendi.

2020 yılı ilk beş aylık dönemde (ocak-mayıs 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarıgeçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 757 bin 899 adet old Geçen sene aynı dönemde715 bin 748 adet satış gerçekleşmişti

İLANA ÇIKAN ARAÇ ADEDİ GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 72 ARTTI

Mayıs ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen aya göre yüzde 72 artış ile 305 bin 551 adet oldu. İlana çıkan araçların yüzde 58’i satıldı.

İlana çıkan ve satılan araç oranında (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) geçen aya göre yüzde 14, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 düşüş belirlendi.

Segment bazında ele alındığında ikinci el online araç pazarında mayıs ayında 59 bin 298 adetle en çok C segmenti araçlar satıldı. Geçen aya göre, B segment payı yüzde 0,6 azalırken, F segment payı yüzde 0,6 arttı.

MAYIS AYINDA FİYATLAR YÜZDE 2 ARTTI

Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de dikkati çekti.

Mayıs ayında fiyat trendi tabloları incelendiğinde, segment bağımsız olarak bakıldığında, 2.el online pazarda araç fiyatlarında nisan ayına kıyasla yüzde 2 artış gerçekleşti.

  • 2.el online pazarda araç fiyatlarında geçen yılın aralık ayına göre ise ortalama yüzde 16,8 artış kaydedildi.

SATIŞLARIN YÜZDE 32’SİNİ 11 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLAR OLUŞTURDU

Satışlar araçların yaşına göre değerlendirildiğinde, mayıs ayında ikinci el online pazarda satışların yüzde 19’unu 1-4 yaşındaki araçlar oluşturdu. 5-10 yaşındaki araçlar satışların yüzde 49’unu oluştururken, 11 ve üzeri yaş araçlar ise satışların yüzde 32’sini temsil etti.

"PAZARIN HAZİRAN AYI İTİBARIYLA DAHA DA CANLANACAĞINI TEMENNİ EDİYORUZ"

INDICATA Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "1 Haziran itibarıyla ülkemizde seyahat yasağının kalkması, piyasaların normale dönmesi, kamu bankalarının ikinci el araçlara uygulayacağını açıkladığı cazip kredi faiz oranı ile ikinci el pazarının haziran ayı itibarıyla daha da canlanacağını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Türkiye dahil 13 ülkede günde 9 milyon online ikinci el arac? datasını tarayıp analiz eden INDICATA'nın 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye ofisi, 4 yıldır Türkiye ikinci el online pazarındaki milyonlarca veriyi tarayarak Türkiye'deki tüm marka ve modellerin anlık analizini sektör paydaşlarına (OEM'ler, yetkili bayiler, kiralama ve leasing şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, galeriler, finans kuruluşları) sunuyor.

  • INDICATA tarafından raporlanan söz konusu fiyat trendi, Türkiye'de ikinci el ticareti ile uğraşan, 40 binden fazla kurumun halka açık olan sitelerdeki ilanlarının perakende fiyat hareketleri izlenerek hazırlandı.

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