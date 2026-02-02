Ramazan fırsatçılarına ağır darbe: 21 milyon liraya kadar ceza kesilecek

Ramazan ayına sayılı günler kala Ticaret İl Müdürlükleri, denetimlerini hızlandırdı. Fiyat, etiket ve menü kontrollerini yapan görevliler, ramazan ayına girildiğinde karşılaştırma yapacak ve uygunsuzluk durumunda gerekeni yapacak.

İftar ve sahur menülerini denetim kapsamına alan ekipler, özellikle gıda toptan ve marketlere yönelik daha ciddi adımlar atacak.

Haksız fiyat ya da fahiş fiyat denilen uygulamalar karşısında 180 bin 617 liradan 1 milyon 816 bin liraya kadar idare para cezası uygulayacak görevliler, stokçuluk yapanlara ise 21 milyon 674 bin 133 liraya kadar ürün başına eza yazabilecek.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, tüketicilerin haklarının korunması için ilgili kanun ve yönetmeliklerle piyasa denetimleri yaptıklarını belirtti.

Paylaşım ve kardeşlik ayı Ramazan’da talep artışından kaynaklı olduğu söylenen ama az da olsa fırsatçı olarak değerlendirilen fiyat artışlarıyla karşılaştıklarına dikkati çeken Menteşe, bu konuda işletme ve kişilere ciddi yaptırımlar uygulandığını anlattı.

Fiyat etiketinden kaynaklı, ürün üzerinde bulunması gereken özelliklerin bulunmaması halindeki her bir işlem için ceza miktarının 3 bin 973 liraya çıkarıldığına işaret eden Menteşe, "Haksız fiyat ya da fahiş fiyat dediğimiz uygulamalar karşısında idari para cezası tutarı 1 milyon 816 bin liraya kadar çıkarıldı" dedi.





Sahur ve iftar menüleri denetim kapsamına alındı

Etiketin düzgün olması, fahiş fiyata gidilmemesi, vatandaşların aldatıcı reklamlarla kandırılmaması gerektiğini vurgulayan Menteşe, özellikle Ramazan ayına yönelik denetimlere bugünden başladıklarını kaydetti.

Ramazan ayında iftar ve sahur menülerini denetim kapsamına aldıklarını ve yoğun denetim yapacaklarını belirten Menteşe, şöyle konuştu:

"Tüketici restorana girmeden dışarıdan fiyatları görebilsin ve tercih yapabilsin. Özellikle fahiş fiyat konusunda duyarlıyız. Fahiş fiyat tespit edimesi durumunda, artışı makul olmayan bize makul gelmeyen artış espit edilirse gerekeni yapacağız. Fahiş fiyatta, makul olmayan, gerçekleri uyuşmayan durumlarda uygulacayacağımız idari yaptırımın alt limiti ilk kez yapılmışsa 180 bin 617 lira oldu. İkinci üçünçü kez yapılmışsa etki alanına ve satış ebatına bakılarak fahiş fiyat tespit edilmesi durumunda ürün başına 1 milyon 816 bin 177 liraya kadar çıkabiliyor."

Menteşe, "Ürüne ulaşılmasını engelleyici yani stokçuluğa ise 1 milyon 816 bin 177 liradan başlıyor ve 21 milyon 674 bin 133 liraya kadar ürün başına cezai işlem uygulayabiliyoruz" ifadesini kullandı.







