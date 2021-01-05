TİM Başkanı açıkladı: Bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. 2021'de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak." dedi.

"Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021'de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini yaşayacağız." diyen Gülle, yeni normalin ilk yılı olan 2021'de 184 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirtti.

"2020'de ailemize katılan 18 bin 123 firmamız 3,57 milyar dolarlık ihracat yaptı"

TİM Başkanı Gülle, "2020'de ailemize katılan 18 bin 123 firmamız 3,57 milyar dolarlık ihracat yaptı. 2021’de de ihracat ailesi büyümeye devam edecek." diye konuştu.

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