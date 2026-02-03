Darbe itirafı sekiz yıl sonra ortaya çıktı

Küresel lojistikte Hürmüz tedirginliği

ABD–İran gerilimi, küresel petrol tüketiminin yaklaşık %20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda günlük 20 milyon varillik akışı riske atabilir. Özellikle lojistik sektörünün gözü, iki ülke arasındaki müzakerelere çevrildi. Küresel LNG ticaretinin %20’sinin ve deniz yoluyla taşınan petrolün %30’unun bu hatta bağımlı olması, olası krizde navlun maliyetlerinde %30–50 artış ve teslimatlarda 10–15 gün gecikme anlamına gelecek.