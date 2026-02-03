Darbe itirafı sekiz yıl sonra ortaya çıktı

Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Küresel lojistikte Hürmüz tedirginliği
ABD–İran gerilimi, küresel petrol tüketiminin yaklaşık %20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda günlük 20 milyon varillik akışı riske atabilir. Özellikle lojistik sektörünün gözü, iki ülke arasındaki müzakerelere çevrildi. Küresel LNG ticaretinin %20’sinin ve deniz yoluyla taşınan petrolün %30’unun bu hatta bağımlı olması, olası krizde navlun maliyetlerinde %30–50 artış ve teslimatlarda 10–15 gün gecikme anlamına gelecek.
Katar'da İsrail darbesini Türkiye önledi
2017’de başlatılan Katar ablukasının, aslında İsrail ekseninde planlanan bir yönetim değişikliği ve zorla normalleşme operasyonu olduğu Epstein belgeleriyle açığa çıktı. İsrail ile normalleşmeyi reddeden Katar Emiri’ni devirmeyi hedefleyen bu planın Türkiye'nin devreye girmesiyle sonuçsuz kaldığı belgelerle ortaya kondu. Gerçek Hayat dergisi Aralık 2017'de yaşananları detayıyla yazmıştı.
Fenerbahçe kendine geldi
Süper Lig'de Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, Asensio ve Nene'nin golleriyle sahadan 3 puanı alarak ayrılan taraf oldu. Zirve takibini sürdüren sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'la farkın açılmasına izin vermedi.