Ertuğrul Sağlam sürprizi: Avrupa ekibinin başına geçebilir

Anderlecht’te derbi yenilgisi sonrası teknik direktör Besnik Hasi ile yollar ayrıldı. Tribündeki Ertuğrul Sağlam detayı ise Belçika’da gündem oldu.
Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) Anderlecht, deplasmanda Standard Liege’e 2-0 mağlup oldu.
Derbi yenilgisinin ardından Anderlecht yönetimi, teknik direktör Besnik Hasi ile yollarını ayırma kararı aldı.
Karşılaşmayı tribünden Ertuğrul Sağlam’ın takip etmesi ise dikkat çekti.
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlam’ın maçı yalnızca seyirci olarak izlemediğini öne sürdü.
İddiaya göre Ertuğrul Sağlam, Anderlecht’te Hasi’nin yerine geçebilecek teknik direktör adayları arasında yer alıyor.
Son olarak Kocaelispor’u çalıştıran 56 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 20 Aralık 2024’te görevinden ayrılmış ve o tarihten bu yana boşta bulunuyor.