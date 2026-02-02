Fenerbahçeli futbolcu Kocaeli maçı oynanırken transfer oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Kocaelispor deplasmanına konuk oldu. Sarı Lacivertlilerin maçı oynanırken sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan En-Nesyri, Fenerbahçe'nin Kocaelispor ile oynadığı maçın devre arasında transfer olduğunu öğrendi.
Kante transferindeki anlaşmaya göre Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımına transfer olacağı kesinleşen En-Nesyri'nin bu bilgiyi Kocaeli'de öğrendiği aktarıldı.
En-Nesyri, Kocaeli'de 60. dakikada oyundan alındı. Futbolcunun sakatlanma riskini de göz önünde bulunduran Tedesco'nun bu hamlesi transferin bittiği şeklinde yorumlandı.
En-Nesyri'nin Al-İttihad'a transferinin karşılığında Fenerbahçe Kante'yi kadrosuna katacak. Sarı Lacivertliler, En-Nesyri'yi geçtiğimiz sezon başında 20 milyon Euro bonservisle kadrosuna katmıştı.
En-Nesyri geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetiminde dikkat çekici bir performans sergilemiş ancak Tedesco döneminde etkili olamamıştı.
Faslı futbolcunun Kocaelispor maçından sonra takımla İstanbul'a dönüp sonrasındaki evrak işlemlerinin ardından Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor.