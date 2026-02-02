Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcu Kocaeli maçı oynanırken transfer oldu

2/02/2026, Pazartesi
<p>Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı Lacivertlilerin mücadelesi oynanırken yaşanan transfer gelişmesi sosyal medyada gündem haline geldi.</p>
Mücadeleye ilk 11'de başlayan En-Nesyri, Fenerbahçe'nin Kocaelispor ile oynadığı maçın devre arasında transfer olduğunu öğrendi.

Kante transferindeki anlaşmaya göre Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımına transfer olacağı kesinleşen En-Nesyri'nin bu bilgiyi Kocaeli'de öğrendiği aktarıldı.

En-Nesyri, Kocaeli'de 60. dakikada oyundan alındı. Futbolcunun sakatlanma riskini de göz önünde bulunduran Tedesco'nun bu hamlesi transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

En-Nesyri'nin Al-İttihad'a transferinin karşılığında Fenerbahçe Kante'yi kadrosuna katacak. Sarı Lacivertliler, En-Nesyri'yi geçtiğimiz sezon başında 20 milyon Euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

En-Nesyri geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetiminde dikkat çekici bir performans sergilemiş ancak Tedesco döneminde etkili olamamıştı.

Faslı futbolcunun Kocaelispor maçından sonra takımla İstanbul'a dönüp sonrasındaki evrak işlemlerinin ardından Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor.

