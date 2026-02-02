GALATASARAY'IN ANLAŞTIĞI SVANBERG KİMDİR?

Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg, İsveçli bir orta saha oyuncusu olup merkez ve box-to-box rolünde görev yapabiliyor. Oyun görüşü, pas kalitesi ve uzaktan şutlarıyla öne çıkan Svanberg, aynı zamanda İsveç Milli Takımı’nın da düzenli isimleri arasında yer alıyor. 27 yaşındaki orta saha bu sezon 17 maçta 2 gol atıp,1 asist yaptı.