Ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Galatasaray, orta saha için satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı. Ancak sarı-kırmızılı taraftarlar, ismi açıklanmayan bu transfer ihtimaline sosyal medyada tepki göstererek yönetime çağrıda bulundu.
Ara transfer döneminin kapanmasına günler kala Galatasaray orta saha mevkisinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg için satın alma opsiyonlu kiralama konusun anlaşma sağladı. Fakat Galatasaray yönetimi, diğer alternatiflerden beklediği haberi alamazsa Svanberg’i renklerine bağlayacak.
Bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılı sporseverler Svanberg transferine karşı çıktı.
Sosyal medyada "#Svanbergİstemiyoruz" etiketini Türkiye gündemine sokan Galatasaraylılar yönetime çağrıda bulundu.
Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Mattias Svanberg'in Instagram gönderilerinin altına “Gelme” yorumları da atmaya başladı.
GALATASARAY'IN ANLAŞTIĞI SVANBERG KİMDİR?
Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg, İsveçli bir orta saha oyuncusu olup merkez ve box-to-box rolünde görev yapabiliyor. Oyun görüşü, pas kalitesi ve uzaktan şutlarıyla öne çıkan Svanberg, aynı zamanda İsveç Milli Takımı’nın da düzenli isimleri arasında yer alıyor. 27 yaşındaki orta saha bu sezon 17 maçta 2 gol atıp,1 asist yaptı.