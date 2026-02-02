Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylıları isyan ettiren orta saha transferi: Yönetime tepki büyük

Galatasaraylıları isyan ettiren orta saha transferi: Yönetime tepki büyük

22:512/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Galatasaray, orta saha için satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı. Ancak sarı-kırmızılı taraftarlar, ismi açıklanmayan bu transfer ihtimaline sosyal medyada tepki göstererek yönetime çağrıda bulundu.

Ara transfer döneminin kapanmasına günler kala Galatasaray orta saha mevkisinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg için satın alma opsiyonlu kiralama konusun anlaşma sağladı. Fakat Galatasaray yönetimi, diğer alternatiflerden beklediği haberi alamazsa Svanberg’i renklerine bağlayacak.

Bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılı sporseverler Svanberg transferine karşı çıktı.

Sosyal medyada "#Svanbergİstemiyoruz" etiketini Türkiye gündemine sokan Galatasaraylılar yönetime çağrıda bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca Mattias Svanberg'in Instagram gönderilerinin altına “Gelme” yorumları da atmaya başladı.


GALATASARAY'IN ANLAŞTIĞI SVANBERG KİMDİR?

Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg, İsveçli bir orta saha oyuncusu olup merkez ve box-to-box rolünde görev yapabiliyor. Oyun görüşü, pas kalitesi ve uzaktan şutlarıyla öne çıkan Svanberg, aynı zamanda İsveç Milli Takımı’nın da düzenli isimleri arasında yer alıyor. 27 yaşındaki orta saha bu sezon 17 maçta 2 gol atıp,1 asist yaptı.

#Galatasaray
#Mattias Svanberg
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul İmsakiye 2026: İstanbul'da sahur ve iftar vakti saat kaçta? Ezan kaçta okunuyor? Diyanet İstanbul Ramazan İmsakiyesi