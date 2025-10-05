Yeni Şafak
Galatasaray'dan kiralık gitmişti! Olaylı maça damga vurdu

15:095/10/2025, Pazar
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin uzağında kalan yıldız futbolcu, kiralık gittiği takımda maçlara damga vurmaya devam ediyor. İşte detaylar...

MLS’te normal sezonun son maçları oynanırken Doğu Konferansı’nın yer alan DC United ile Charlotte FC karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Charlotte’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlanırken galibiyet golünü Galatasaray’dan kiralık olarak takıma katılan Wilfried Zaha kaydetti. Bu sonuçla Charlotte ligde iki maç sonra kazandı ve play-off yarışında hata yapmadı.

DC United ile Charlotte FC arasında oynanan maçta ev sahibi ekip karşılaşmanın büyük bir bölümü 9 kişi oynadı.


Maçın 21. dakikasında kaleci Luis Barraza, ceza sahasında topa elle dokunduğu için, Aaron Herrera ise 30. dakikadaki bir ikili mücadelede Wilfried Zaha'nın yaptığı faul sonrasında rakibinin göğsüne kafasıyla vurduğu için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Charlotte’da Nathan Bryne, Wilfried Zaha ve Eryk Williamson, DC United’da ise Jackson Hopkins ve Jared Stroud sarı kart gördü.

Kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi kalan DC United, maçın ikinci yarısında sakatlıklardan dolayı 2 kez oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı.

Charlotte FC formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Wilfried Zaha, 9 gol ve 6 asist kaydetti.

Deneyimli oyuncu, Montreal maçının ardından DC United maçında da ağları havalandırırken bu sezon ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı. Zaha, DC United karşısındaki performansıyla maçın en iyi oyuncusu seçildi.

#Galatasaray
#Wilfried Zaha
#MLS
