Gaziantep FK'nın deplasman sırrı ortaya çıktı! Seriyi, golcü yıldız ve 'devleşen' o isim sırtlıyor

Ligde son altı dış saha maçında yenilmeyerek dikkatleri üzerine çeken Gaziantep FK'nın başarısının ardındaki iki kilit isim belirlendi. Kırmızı-siyahlı ekip, Lille'den kiralanan forvet Muhammed Bayo'nun son karşılaşmalardaki yüksek gol performansı ve kaleci Zafer Görgen'in kritik kurtarışlarıyla bu seriyi sürdürüyor.

Ligin ikinci haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda dış sahada Kasımpaşa'yı 3-2, Fatih Karagümrük'ü 2-0, Zecorner Kayserispor'u 3-0 yendi, Trabzonspor ile 1-1, ve Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. 

Dün, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde çıktığı son 6 dış saha karşılaşmasından puan almayı başardı.


Bayo son 4 karşılaşmada 5 gol attı


Gaziantep ekibinin sezon başında Lille'den kiraladığı Muhammed Bayo, takımını gol yollarında sırtlamaya devam ediyor.


Dün Beşiktaş karşısında 2 gol atan ve ligdeki gol sayısını 6'ya çıkaran Gineli santrafor, son 4 karşılaşmada 5 gol atmayı başardı.

Takımın en çok gol atan oyuncusu olan Bayo, Zecorner Kayserispor ağlarını 2, Çaykur Rizespor ve Hesap.com Antalyaspor filelerini de birer kez havalandırdı.



Kaleci Zafer Görgen kurtarışlarıyla dikkati çekti


Sezon başında Çaykur Rizespor'dan kiralanan kaleci Zafer Görgen, Beşiktaş karşısında yaptığı 11 kurtarışla dikkati çekti. Bu sezon 6 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki kaleci, kalesinde 9 gole engel olamadı.


