Sergen Yalçın Ndidi'nin biletini kesti, "Yeni Atiba olur" diyerek o ismi işaret etti!

10:5720/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, orta sahadaki bireysel hatalara son vermek için rotasını Fransa'ya çevirdi! Mevcut kadrodaki isimlerin performansından memnun olmayan ve yönetimden mutlaka "garanti" bir ön libero isteyen tecrübeli hoca, 23 yaşındaki Kamerunlu yeteneği bir numaralı aday olarak belirledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın devre arasında takıma direkt katkı sağlayacak bir ön libero istiyor.


Tecrübeli teknik adam eldeki isimlerden memnun değil. Wilfred Ndidi'nin hemen her maç tekrarladığı bireysel hatalarından yakınan Yalçın, soru işareti taşımayacak bir ön liberonun kadroya katılmasında ısrarcı.


Sergen Yalçın'ın bu doğrultuda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient forması giyen Arthur Avom'u kadrosunda görmek istediği öğrenildi.




"BEŞİKTAŞ'IN YENİ ATIBASI OLUR"


Siyah beyazlı yetkililer özellikle satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon avro olan 23 yaşındaki oyuncu için Sergen Yalçın oldukça ısrarcı. Tecrübeli teknik adamın, Avom için "Beşiktaş'ın yeni Atibası olur" şeklinde görüş belirttiği öğrenildi.


GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE DEVREDE


Kamerunlu oyuncu için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu, Başkan Serdal Adalı'nın transferi bitirmek için bizzat devrede olduğu öğrenildi.

SERGEN YALÇIN ISRARLA İSTİYOR


Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Arthur Avom'un transferini dört gözle bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcının, özellikle top çalmadaki ve oyun kurmadaki becerisi sebebiyle 23 yaşındaki oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

PERFORMANSI


Bu sezon Lorient formasıyla 16 maça çıkan Avom, 1 asistlik performans sergiledi.

#Sergen Yalçın
#Ndidi
#Arthur Avom
